Con este pack de cámaras de seguridad vivirás mucho más tranquilo, ¡y está con ofertón por solo 21€!

¿Te preocupa lo que pueda pasar en casa mientras estás fuera? La seguridad en el hogar cada vez nos preocupas más, y cada vez es más fácil de solucionar gracias a propuestas como el Pack de 2 cámaras de seguridad Blurams 2K. Son dos cámaras que graban vídeo a 2K, emiten en tiempo real, se controlan desde el móvil te permiten tanto escuchar como hablar. Y lo mejor de todo es que ahora mismo el pack está rebajado a solo 21€ en AliExpress.

Es una solución de seguridad de lo más completa y hasta profesional, capaz de detectar movimientos y tanto a personas como a animales. Si vives en barrios delicados, tienes mascotas en casa o simplemente buscas vivir más tranquilo, aquí tienes lo que necesitas.

Por qué lo recomendamos

Cada cámara graba a resolución 2K, con una calidad de imagen cristalina.

Sigue cada movimiento automáticamente con un ángulo de 360º.

Puede ver a oscuras y de noche con sus sistemas infrarrojos y a color.

Detecta el movimiento de tus mascotas gracias al uso de la IA.

Comprar en AliExpress por ( 53,91 € ) 21,34 €

Pack de 2 cámaras de seguridad Blurams 2K

Si por algo te va a gustar este Pack de 2 cámaras de seguridad Blurams 2K, además de por la calidad con la que graban imagen, es por su instalación: las conectas con cable, las vinculas a tu red Wi-Fi, abres la app Blurams y listo, ya están funcionando. Con tu móvil, podrás ver en tiempo real qué pasa en casa, grabar clips o incluso hablar con quien haya gracias al sistema de audio bidireccional. Y todo esto, con visión nocturna a color, reconocimiento de personas y mascotas y seguimiento automático 360º. No se les escapa nada para poder tenerte al tanto de todo lo que pasa cuando no estás.

Si queréis más seguridad en casa, tenéis mascotas y no os gusta dejarlas solas o incluso niños pequeños a los que queréis vigilar mientras duermen, este pack de cámaras de seguridad cumple de sobra. Es fiable, da una imagen y sonido de calidad y su uso es sencillísimo.

Esto opinan quienes lo tienen

Este pack de cámaras no defrauda, y las reseñas que tiene terminan de confirmarlo. Todos sus usuarios están contentos con la calidad de imagen, el modo nocturno y, por supuesto, la relación calidad/precio. Mira algunas reseñas:

«Estoy muy satisfecho con las cámaras de detección. Ahora puedo ver si hay alguien en mi casa.»

«Una maravilla de camara, se ve muy bien, la conexion facil y hace su funcion de maravilla. No incluye adaptador de luz, pero te vale el de cualquier móvil USB.»

«¡Muy buenas cámaras! Las uso para vigilar a mis gatos cuando estoy fuera.»

Comprar en AliExpress por ( 53,91 € ) 21,34 €

Un precio rebajadísimo y una entrega garantizada en un plazo máximo de una semana. AliExpress te lo pone muy fácil para proteger tu hogar y daros la seguridad que merecéis.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping