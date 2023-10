¡Ofertón del Amazon Prime Day! Una de las mejores planchas de pelo de Babyliss está rebajada casi a mitad de precio

Seguro que ya te has cansado de que tu antigua plancha de pelo tarde tanto en calentarse, o de que te encrespe o te queme a veces el cabello. Es algo que sucede sobre todo con los modelos antiguos, a los que además se les suma el desgaste por el su durante años. No te preocupes, porque tienes ante ti la oportunidad perfecta para renovar tu plancha de pelo con una solución de calidad gracias a una de las mejores marcas del mercado y al Prime Day de Amazon. Babyliss, todo un referente en soluciones para el cabello, tiene una oferta especial para ti con la que conseguirás el look que desees y ahorrarás tanto tiempo como dinero.

¿De qué oferta se trata? De un descuento del 43% en la Plancha de pelo Babyliss Pure Metal. Uno de los mejores modelos de la compañía, recomendado incluso por profesionales, está rebajado de casi 100 € a menos de 57 € con motivo de la Fiesta de Ofertas Prime Day de Amazon de octubre. Esta rebaja estará disponible por muy poco tiempo, así que no debes dudar en aprovecharla. ¿Necesitas más información para terminar de decidirte? Pues sigue leyendo, porque te vamos a dar toda la que haga falta.

La Plancha de pelo Babyliss Pure Metal hace honor a su nombre, ya que cuenta con un revestimiento de titanio que hace de aislante perfecto frente al calor que emite, y que además le da un acabado de lo más elegante y estiloso. Este recubrimiento se nota especialmente en sus placas, ya que facilita la transmisión de calor al cabello. ¿Y qué consigue con esto? Mejores resultados con una sola pasada, lo que te ahorrará mucho tiempo al domar tu melena, sin olvidarse de cuidarla controlando la temperatura perfectamente.

Sus placas tienen unas medidas de 12 x 2,8 centímetros. Son muy largas y, además, vienen acopladas a una superficie curva que también se puede usar para crear ondulaciones en el pelo. Por otra parte, ofrece hasta 5 modos de temperatura diferentes a elegir entre 150 ºC y 235 ºC, que vienen acompañados del sistema Advanced Ceramics para alcanzar la temperatura deseada en tiempo récord.

No podemos dejar atrás el cable de 3 metros y giratorio que trae, como también la función super iónica, que acaba con toda la electricidad estática para que el encrespamiento al planchar sea cosa del pasado. Sin duda, esta plancha de pelo demuestra por qué Babyliss sigue siendo un referente en el mundo de la peluquería, y más con ese precio rebajado a 56,90 €. ¡Corre!

