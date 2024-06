Hogar, limpieza, tecnología y más: hasta el 70% de descuento en las mejores ofertas de la Promo de Verano de AliExpress

¿Llevas meses esperando a que llegue el verano? Si esta es tu época favorita del año y adoras todo lo bueno que trae el buen tiempo, te va a gustar aún más cuando descubras la Promo de Verano que acaba de lanzar AliExpress. El gigante del comercio electrónico rebaja infinidad de productos de su catálogo con descuentos de hasta el 70% para que consigas tus favoritos para el verano a precios de risa.

Las ofertas de AliExpress llegan a todas sus secciones, así que es momento de hacer tu lista de deseos y añadir al carrito tus imprescindibles en tecnología, electrónica, informática, hogar, moda, belleza y más. Encontrarás los precios más bajos del año, descuentos alucinantes en las marcas más top del mercado y los cupones descuento de AliExpress que te permitirán ahorrar hasta 180€.

SSES04 : 4€ de descuento en compra mínima de 29€

: 4€ de descuento en compra mínima de 29€ ESSS08 : 8€ de descuento en compra mínima de 59€

: 8€ de descuento en compra mínima de 59€ ESSS12 : 12€ de descuento en compra mínima de 89€

: 12€ de descuento en compra mínima de 89€ ESSS18 : 18 de descuento en compra mínima de 129€

: 18 de descuento en compra mínima de 129€ ESSS25 : 25€ de descuento en compra mínima de 179€

: 25€ de descuento en compra mínima de 179€ ESSS40 : 40€ de descuento en compra mínima de 269€

: 40€ de descuento en compra mínima de 269€ ESSS80: 80€ de descuento en compra mínima de 499€

Descubre todas las Ofertas de Verano de AliExpress

Las mejores ofertas de AliExpress y sus cupones están volando, así que date prisa si no quieres quedarte sin tus favoritos, porque la Promo de Verano solo estará disponible hasta el 23 de junio. Y para que aproveches al máximo los descuentos AliExpress de hasta el 70%, hemos fichado 4 productos tirados de precio a los que no vas a poder decir que no.

La freidora de aire Aigostar tiene 9 menús preestablecidos para diversas opciones culinarias y una función de recordatorio para agitar la cesta. Su panel táctil inclinado facilita el uso y permite verificar la cocción sin interrumpir el proceso. Libre de BPA, con revestimiento antiadherente, es fácil de limpiar. Su diseño compacto de 4 litros es ideal para familias pequeñas. Con un rango de temperatura de 40-200°C y un temporizador de hasta 60 minutos, ofrece calentamiento rápido de 1500W. Incluye funciones de precalentamiento y recordatorio de agitación, y sus piezas son aptas para lavavajillas.

Comprar en AliExpress por (99,99€) 35,39€

Las pastillas Finish Powerball para lavavajillas garantizan una limpieza y brillo diario a la primera. Su alto poder de limpieza elimina la necesidad de prelavar los platos, ahorrando agua. Finish es la marca recomendada por fabricantes de lavavajillas, asegurando resultados óptimos. Aprovecha la oportunidad de conseguir estas pastillas a un gran precio y disfruta de platos impecables con menos esfuerzo y menor consumo de recursos. Sin duda conseguir este doble pack de pastillas para el lavavjillas Finish con un 53% de descuento es una gran oportunidad de la Promo de Verano de AliExpress. Comprar en AliExpress por (20,50€) 9,45€

Las sartenes Fagor están fabricadas en acero esmaltado de 1,5 mm de espesor, ofreciendo alta dureza, resistencia y eficiente distribución del calor. Cuentan con un recubrimiento antiadherente XYLAN PLUS de doble capa, libre de PFOA, plomo y cadmio, facilitando la limpieza y evitando que los alimentos se peguen. Su fondo «FULL INDUCTION» asegura una distribución del calor rápida y homogénea, ahorrando energía. Aptas para todo tipo de cocinas y lavavajillas, incluyen tres piezas (20 cm, 24 cm y 28 cm) con mangos de baquelita ergonómicos y fríos al tacto. Comprar en AliExpress por (39,50€) 21,57€ Cepillo de dientes Oral-B Vitality 100 El Oral-B Vitality 100 es un cepillo de dientes eléctrico con mango recargable diseñado para una limpieza eficaz y suave. Ofrece un movimiento oscilante-rotacional, eliminando más placa que un cepillo manual. Su temporizador de 2 minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado recomendado por dentistas. Es compatible con una variedad de cabezales de Oral-B, permitiendo personalizar la experiencia de cepillado. Su diseño ergonómico y batería recargable proporcionan comodidad y facilidad de uso, siendo una opción accesible para mejorar la higiene dental diaria. Y lo mejor es que ahora puede ser tuyo con un 71% de descuento durante la Promo de Verano de AliExpress. Comprar en AliExpress por (79,18€) 22,67€ ¿Le has echado el ojo a alguno de los chollos? El catálogo de ofertas de AliExpress tiene opciones para todos los gustos, con descuentos de hasta el 70% en productos de todas las categorías y los precios más bajos del año. Añade al carrito tus imprescindibles y no olvides aplicar los códigos descuento de AliExpress para ahorrar mucho más. ¡Solo hasta el 23 de junio!

