Esta es la tablet que necesitas para trabajar, estudiar o disfrutar de contenidos por menos de 80€

Las tablets se han convertido en herramientas imprescindibles en el día a día de muchas personas, pero algunas no ofrecen el rendimiento o la versatilidad que necesitamos. Ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar de un momento de ocio, esas pequeñas interrupciones como una batería que no dura lo suficiente o la lentitud de la conexión pueden hacernos perder tiempo y paciencia. Si te has encontrado en esa situación, sabes lo molesto que puede ser depender de un dispositivo que no está a la altura de lo que necesitamos..

La tablet DMOAO D3 llega para ofrecer una experiencia más fluida y agradable, eliminando esas pequeñas molestias. Gracias a su diseño y rendimiento, es la compañera perfecta para quienes buscan simplicidad sin renunciar a la calidad. Con ella podrás enfocarte en lo que realmente importa, ya sea en el trabajo o disfrutar de tus contenidos favoritos. Además, este dispositivo ahora está disponible con un descuento del 37% en Amazon, una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Comprar en Amazon por (119,99) 75,44€

La tablet DMOAO D3 es un dispositivo que destaca por su rendimiento y versatilidad, perfecta para quienes buscan una experiencia de uso fluida. Con Android 14, la última versión del sistema operativo, este modelo asegura un funcionamiento fluido y seguro. Gracias a su arquitectura A55 de 8 núcleos, las aplicaciones se gestionan de manera más eficiente, lo que significa que todo funciona mucho más fluido.

Uno de sus puntos fuertes es la combinación de una gran capacidad de memoria y almacenamiento. Con 18 GB de RAM (de los cuales 14 GB son ampliados) y 128 GB de almacenamiento interno, puedes guardar todo lo que necesites sin preocuparte por el espacio. Y si eres de los que almacenan un montón de fotos, vídeos o archivos, puedes expandirlo hasta 1 TB con una tarjeta microSD.

El rendimiento de la D3 también es impresionante gracias a su conectividad. Su soporte para WiFi 6 garantiza una conexión rápida y estable, ideal para ver vídeos en alta definición, hacer videollamadas o trabajar desde casa. Además, la batería de 6000 mAh ofrece entre 8 y 10 horas de autonomía, lo cual es perfecto para todo el día sin preocuparse por la carga.

Y no solo es potente, también es cómoda de usar. Su pantalla de 10,1 pulgadas con resolución 1280 x 800 y un ángulo de visión de 178 grados es perfecta para disfrutar de contenidos en plataformas como Netflix o YouTube.

Además, viene con todo lo necesario: teclado Bluetooth, funda protectora, un ratón inalámbrico y el cargador, y tiene una garantía de dos años con soporte de por vida. Lo mejor es que la tablet D3 ahora tiene un descuento de 44 euros, lo que la convierte en una opción aún más atractiva.

