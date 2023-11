¡Smart TV LG de 32 pulgadas de ofertón!: más de 100€ de descuento

Llevas tiempo buscando una televisión para poner en la cocina, en el dormitorio o en el despacho que estás montando en casa. Hay muchas opciones en el mercado, pero es ideal dar con un modelo que sea compacto, que ofrezca una calidad de imagen buena y que, además, incluya funciones inteligentes. No vas a tener que buscar más, porque uno de los referentes del sector, LG, ha decidido volver a demostrar por qué son líderes en calidad/precio con una oferta verdaderamente irresistible.

Solo por tiempo limitado, en Amazon, tienes la oportunidad de comprar una Smart TV LG 32 pulgadas con panel LED por solo 216 €. Este modelo, equipado con la tecnología más innovadora de imagen, tiene un descuento del 34% que se traduce en una rebaja de 113 €. Es una oportunidad perfecta para comprar ese televisor complementario para casa, o si quieres sustituir de una vez tu antigua TV por un modelo económico y eficiente. ¿Quieres saber más para terminar de decidirte? No hay problema. Sigue leyendo para saberlo todo sobre esta tele.

Aunque sea pequeña, no hay que dejarse engañar por las apariencias. La Smart TV LG 32 pulgadas de esta oferta viene equipada con el sistema operativo webOS22 que, además de ofrecer compatibilidad total con un amplio repertorio de apps y con las principales plataformas de streaming de contenidos, también garantiza la compatibilidad con sistemas inteligentes de domótica con Google, Alexa o Apple Home Kit. Se puede sincronizar con otros aparatos e incluso puedes encenderlo o apagarlo usando tu voz.

A eso hay que añadir su compatibilidad con HDR10 Pro, HDR HLG y HDR HGiG para ofrecer una mayor calidad de imagen a resolución máxima de 1080p, potenciada por otra parte con el procesador a5 Gen5 de la compañía, que se combina con la tecnología Direct LED para ajustar a la perfección el tono y color de la imagen y ofrecer una suavidad absoluta incluso en las escenas más dinámicas. Y sí, también ofrece una sorprendente experiencia de sonido, ya que es capaz de simular un sistema Surround 5.1.

Su propuesta no acaba ahí, ya que cuenta también con funciones gaming con las que permite la instalación de apps de juego en la nube como GeForce Now. Podrás conectar un mando y jugar a los videojuegos más punteros por streaming con una calidad y latencia insuperables gracias a esta solución. Como te decíamos, es mucho más de lo que aparenta, y lo mejor es que te la puedes llevar a casa por solo 216 € con este ofertón.

