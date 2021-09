A todos nos gusta lucir una bonita sonrisa. No es sólo una cuestión de estética, cuidar de tu salud bucodental es importante para evitar la aparición de las indeseables caries, la caída de muelas y dientes y las enfermedades relacionadas con las encías, como los problemas de mal aliento o la gingivitis. Por eso, es fundamental lavarse los dientes después de cada comida, así como asistir anualmente a la cita con tu dentista. En ocasiones, tu cepillo no es capaz de llegar a eliminar toda la suciedad acumulada en tu boca y quedan pequeños restos casi imposibles de hacer desaparecer. Los irrigadores dentales son la solución a este problema.

El irrigador dental funciona con agua y permite, con un sistema de chorros, dejar la boca limpia en profundidad. Está especialmente recomendado para limpiar la placa bacteriana de aquellas zonas de difícil acceso. Además, proporcionará un suave masaje, muy necesario para mejorar nuestro bienestar dental. Ajustaremos el irrigador dental una vez habiendo utilizado el cepillo de dientes. Es importante que pases el irrigador dental por todas las piezas dentales sin excepción. Cuando acabes, enjuaga la boca con un buen locutorio y disfruta de esa sensación de frescor y limpieza que has conseguido.

Hemos elegido cinco dispositivos de marcas reconocidas y especializadas en este tipo de productos. Son los siguientes: Irrigador Oxyjet de Oral-B, Panasonic EW1211W845, Waterpik irrigador inalámbrico y Philips Sonicare HX8261/01. Los criterios por los que hemos seleccionado estos artículos para su análisis son los siguientes:

– Materiales: especialmente, hemos analizado sus boquillas, cómo son, los materiales que las componen y si son de calidad.

– Modo de limpieza: los modelos incorporan varias formas de limpieza para que el usuario personalice su experiencia.

– Potencia: según las necesidades de cada usuario, es importante que puedan elegirse diferentes niveles de potencia.

– Eficacia: hemos tenido en cuenta, si el irrigador es capaz de cumplir con lo que prometa y si elimina la suciedad de forma sencilla y eficaz.

Irrigador Oxyjet de Oral-B

El irrigador Oxyjet de Oral-B, es el primero de la lista ya que su marca de cepillos de dientes es la más recomendada por dentistas de todo el mundo. Este irrigador tiene un sistema que enriquece el agua con microburbujas de aire purificado para contribuir a la salud de las encías. Además, es capaz de limpiar todos los restos de comida acumulada en los dientes y ajusta la presión del agua en función a las necesidades del usuario. De más alta a más baja, la presión del agua se reajusta con su control de presión. Este irrigador dental incorpora un sistema de limpieza Oxyjet y cabezales Oxyjet.

Xiaomi MiJia-irrigación oral eléctrica

Este irrigador dental Mijia está equipado con un nuevo tipo de cepillo de carbono con motor de imán permanente e inteligente. El diámetro de su boquilla es estándar, de 0,6mm, y presión de agua de 140psi. De esta manera, puede producir un impulso de alta frecuencia, capaz de eliminar rápidamente los residuos de alimentos incrustados entre tus dientes. Además, está equipado con cuatro tipos de boquillas profesionales: diarias, ortodóntica, para la limpieza de la lengua y periodontal. Amite cuatro potencias diferentes adaptables según las necesidades diarias: fuerte, estándar, sensible y de pulso.

Irrigador bucal eléctrico Panasonic EW1211W845

Complementario al cepillo de dientes eléctrico, este irrigador limpia de manera eficaz los espacios interdentales a los que el cepillo de dientes no es capaz de llegar. El irrigador ew1211w845 cuenta con el modo de finas burbujas de aire con el agua, que proporciona una limpieza en profundidad de los espacios interdentales, las bolsas periodontales o alrededor de los puentes y los aparatos de ortodoncia. Su diseño compacto es perfecto para llevar de viaje. Es inalámbrico y contiene un depósito de agua de 130 ml integrado en el mango, adecuado para llevárselo de viaje. Es posible utilizarlo en 3 modos de limpieza: modo jet, air in normal y air in soft. Este irrigador dental, además, masajea las encías para mejorar su circulación de la sangre. Para hacerte más cómoda su limpieza, su depósito es apto para lavarse en el lavavajillas. Tiene una autonomía de aproximadamente 15 minutos en el modo air in normal. Contiene: un irrigador bucal dental care ew1211w845, 2 x boquillas ew0950w835 y cargador.

Irrigador inalámbrico avanzado Waterpik con 3 posiciones

Si estás buscando mantener tu dentadura más limpia, este es tu irrigador dental perfecto. Es un 50% más eficaz que el hilo dental tradicional, y te da una sensación increíblemente fresca y limpia en tu boca. Elimina por completo la placa dental acumulada (hasta un 99,9%) y es perfecta para aquellas personas a las que les cueste utilizar el hilo dental, o no sepan utilizarlo correctamente. Es un irrigador seguro y muy suave, ideal para encías sensibles, personas con brackets, implantes, coronas, puentes o bolsas periodontales. Su sistema de lavado está pensado para que consigas unas encías más fuertes pues las masajea y estimula mejorando la circulación y manteniéndolas saludables. Combina la presión del agua y las pulsaciones para limpiar entre tus dientes y encías. Es perfecta para llevar siempre contigo debido a su modelo compacto. Además, este irrigador bucal portátil cuenta con sistema de carga rápida en 4 horas y así como con un práctico estuche de viaje.

Philips Sonicare HX8261/01 AirFloss Microjet interdental recargable

El irrigador AirFloss Microjet interdental recargable es una forma muy sencilla de limpiar entre los dientes. AirFloss puede utilizarse con enjuague bucal o agua. Gracias a su innovadora tecnología, es capaz de limpia toda la boca en 30 segundos. Además, dispone de su fórmula de aire y microgotas, muy eficaz contra los restos de comida que se quedan incrustados entre los dientes. Su mango ergonómico, está pensado para darte toda la comodidad y el confort, con su punta de guía, te garantiza un buen posicionamiento para una limpieza en profundidad. Haciendo uso regular de este irrigador de Philips, notarás tus encías más sanas en tan solo dos semanas. Además, ayuda a reducir las caries en espacios interdentales.

