La cámara de vigilancia que está arrasando en Amazon ahora por menos de 22 €

¿Te preocupa que entren a casa cuando no estás? ¿Te gustaría saber cómo se encuentra tu perro en todo momento? Necesitas una buena cámara para eso, y la Cámara de vigilancia Tapo C200C no te va a defraudar: se instala en minutos, se conecta con el móvil, graba a 1080p, tiene visión nocturna, sistema de audio bidireccional y, también, un descuentazo que la deja rebajada a menos de 22 € en Amazon.

Es un sistema de seguridad sencillo, pero efectivo, que va genial en caso de que vivas solo o con más personas, ya que lo detecta todo y sabe distinguir a personas y mascotas para evitar falsas alarmas. Te va a dar la tranquilidad que necesitas.

Por qué la recomendamos

Graba a resolución Full HD y tiene sistema de detección de personas con alertas instantáneas.

Gira hasta 360º en horizontal y 114º en vertical. Casi no tiene puntos ciegos.

Tiene audio bidireccional y visión nocturna de hasta 9 metros.

Es compatible con Alexa y el Asistente de Google.

Comprar en Amazon por ( 26,99 € ) 21,99 €

Cámara de vigilancia Tapo C200C

Seguridad y calidad ante todo, eso es lo que hace tan especial a la Cámara de vigilancia Tapo C200C. Es una cámara de interior que detecta y distingue tanto a personas como a mascotas y que te informa de todo lo importante en tiempo real, además de permitirte escuchar y hablar gracias a su audio bidireccional. No se queda atrás ni en respuesta, ni en sonido, ni en imagen, ya que graba a 1080p en cuanto detecta movimiento y además tiene visión nocturna con un alcance de hasta 9 metros. Y, si pasa algo, te avisará al momento con una notificación en el teléfono móvil. Estarás al tanto de todo, sin necesidad de cuotas obligatorias y con una instalación tan simple que cualquiera puede hacerla en minutos.

Es una cámara de vigilancia idónea si tienes mascotas en casa y quieres tenerlas vigiladas, vives en una zona un tanto aislada o hay bebés o personas mayores en tu hogar. Te informa y te permite comunicarte con quien haya en casa cómodamente. Como debe ser.

Esto opinan quienes la tienen

Casi 10.000 valoraciones con una media de 4,6 sobre 5 dejan claro que esta cámara convence a quienes la han comprado. Su calidad de imagen, su fácil instalación y su versatilidad tienen encantado al público, como puedes ver en las reseñas de usuarios que hemos recopilado:

«Simplemente genial, tiene una APP maravillosa para controlar todo, visión nocturna de 10, se mueve con el movimiento de la personas que cruzan por delante.»

«Es una cámara excelente, me ha sorprendido para bien. Tiene un gran rango de visión casi 360 grados en horizontal.»

«Muy contento de cómo funciona, y por ese precio no se puede pedir más. La uso para vigilar a mi mascota, escuchar y le puedo hablar. Se ve muy bien y estoy más tranquilo cuando salgo de casa.»

En caso de que tengas cuenta de Amaozn Prime, además de este descuento, puedes disfrutar de un servicio de envío gratuito en tan solo 24 horas. Más fácil, imposible.

