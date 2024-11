AEG celebra el Black Friday por adelantado con descuentos de hasta el 62%: ¡no los dejes escapar!

Noviembre ya está aquí y con él llegan el Black Friday, los descuentos y las rebajas. Así que, si hace tiempo que necesitas renovar algún electrodoméstico de tu hogar, esta es tu gran oportunidad. ¡Aprovecha los descuentos de hasta el 62% en el Black Friday de AEG!

Purificadores, freidoras de aire, aspiradoras, hornos, lavadoras… La tecnología más avanzada, la que hará que tu día a día sea mucho más fácil, está disponible en AEG. Adelántate a las ofertas del Black Friday este año y compra el electrodoméstico que necesitas sin esperar más tiempo en AEG.

Descubre todos los descuentos en el Black Friday de AEG

No esperes más tiempo, porque los descuentos solo se aplican en unidades limitadas de cada uno de los productos, y tenemos claro que tú no quieres perderte la oportunidad de llevarte los que más necesitas al mejor precio. Además, esa no es la única ventaja: si compras en la tienda de AEG tendrás también un plazo de entrega de entre 3 y 5 días, instalación gratuita en productos no encastrados y devolución gratis de hasta 30 días. ¡Sin olvidar la posibilidad de financiar tus compras en hasta 12 meses sin intereses!

Sigue leyendo, porque te mostramos a continuación una pequeña selección de algunos de los mejores productos con rebajas en el Black Friday de AEG.

Si necesitas renovar tu lavadora, puedes valorar la AEG 6000 ProSense, un modelo ideal para lavar todo tipo de tejidos, con 8kg de capacidad de carga y un centrifugado que alcanza las 1600 revoluciones por minuto. Es una lavadora de libre instalación que además ofrece una amplia variedad de programas muy sencillos de utilizar, entre los que se incluye la opción ECO para consumir poca energía.

Gracias al descuento del Black Friday de AEG podrás llevarte a casa esta lavadora a un precio bajísimo. Y a partir de entonces, te será mucho más fácil hacer la colada, pues es un modelo de alto rendimiento que ayuda a que la ropa luzca mucho mejor. Si usas el código 10DESCAEG, podrás ahorrarte casi 280€ en el momento de la compra.

Comprar en AEG por ( 639 ) 359,10€

¿Lo que tú necesitas es un buen horno? El modelo Serie 6000 de AEG tiene una capacidad de 72 litros y tiene varias funciones muy interesantes que te resultarán muy útiles en la cocina. Destaca su grill y su cocción multinivel, aunque lo mejor es que cuenta con sistema de limpieza Aqua Clean.

Además, hornea sin secar, gratina, cocina por convección y dispone incluso de opción turbo para calentar en tiempo récord. Por si fuera poco, tiene una categoría A+ de eficiencia energética, por lo que te permitirá ahorrar en la factura de la luz. Y hablando de ahorrar, con el código 10DESCAEG podrás comprarlo por solo 287€.

Comprara en AEG por ( 469 ) 287,10€

Otro de los mejores electrodomésticos con descuento que puedes comprar en el Black Friday de AEG es el aspirador 7000 Ultimate, con una autonomía de 50 minutos más que suficiente para limpiar todo tu hogar de un tirón.

Tiene varios cabezales, accesorios intercambiables, un cepillo con luz LED para detectar la suciedad oculta y un motor potente que aspira hasta la más mínima mota de polvo. Con el código 10DESCAEG puedes llevártelo a casa con un descuento del 47%.

Comprar en AEG por ( 329 ) 175,50€

Merece la pena también destacar la secadora AbsoluteCare Serie 8000 de AEG, de la que destaca no solo su tecnología MixDry para secar a la perfección cualquier prenda de ropa, sino también su eficiencia energética categoría A++, lo que significa que apenas hará subir la factura de la luz.

Es un modelo muy intuitivo y eficiente, con capacidad de carga de 8kg, que gracias al código 10DESCAEG puedes conseguir por un precio nunca visto.

Comprar en AEG por ( 879 ) 599€

¿Pensando en renovar tu cocina? Quizá quieras probar la placa de inducción 7000 Sense de AEG, con 4 zonas de cocción equipadas con sensores y una zona de cocción flexible. Diseñada con sistemas innovadores como SenseBoil, es capaz de ofrecer una cocción perfecta. Además, se sincroniza con las campanas eléctricas y ajusta el consumo energético con precisión.

Esta placa de inducción tiene paneles muy sencillos de utilizar que te darán total control a la hora de cocinar. Sus medidas son estándar y encajan en cualquier cocina y su precio… ¡es inmejorable si utilizas el cupón 10DESCAEG!

Comprar en en AEG por ( 599 ) 409€

No podíamos terminar esta selección sin incluir el lavavajillas SatelliteClean Serie 6000, gracias al que podrás olvidarte de lavar tu vajilla y tu cubertería. Su anchura de 60 centímetros hace que se amolde perfectamente a cualquier cocina, tiene un funcionamiento silencioso que es digno de mención y cuenta con comodidades como el sistema QuickSelect que te permite elegir el programa que quieras a cada momento. Además, su tecnología AirDry deja tu vajilla y tus cubiertos libre de marcas.

¿No puedes resistirte? Utiliza el cupón de descuento 10DESCAEG en la web de AEG y llévatelo con un super descuento este Black Friday.

Comprar en en AEG por ( 519 ) 467,10€

No lo olvides: los descuentos son en unidades limitadas, así que no lo pienses más y aprovecha las rebajas del Black Friday de AEG que estarán activas desde el 1 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Política comercial okshopping