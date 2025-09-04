Los mejores planes en septiembre en Madrid: teatro, magia y gastronomía

Los meses continúan y Madrid y septiembre avanzan de la mano con nuevas propuestas culturales y de ocio. La capital ofrece un abanico de actividades difícil de ignorar: desde Otello en el Teatro Real con su magnífica fuerza lírica hasta la magia del Mago Invisible en Gran Vía. A esto se suma la espectacular exposición inmersiva Cleopatra, que promete transportar a los visitantes al Egipto más enigmático, y un toque gastronómico irresistible con el Burger Gourmet Festival de Alcobendas. Diversión, cultura y gastronomía.

Cleopatra, la exposición inmersiva

Madrid se prepara para un viaje en el tiempo. A partir del 12 de septiembre de 2025, la Nave 16 de Matadero abrirá sus puertas a una propuesta que mezcla historia, espectáculo y tecnología: una experiencia inmersiva dedicada a Cleopatra, la última gran reina de Egipto. Se trata de una producción de Madrid Artes Digitales (MAD), el mismo equipo que ya sorprendió al público con montajes sobre Tutankamón o Los últimos días de Pompeya.

La nueva propuesta no es una exposición al uso. No se limita a mostrar piezas ni a recrear ambientes. Lo que plantea es una inmersión completa en el Egipto ptolemaico, un recorrido en el que los visitantes podrán acompañar a Cleopatra en sus decisiones políticas, sus alianzas con Roma y hasta en su faceta más íntima.

Burger Gourmet Festival

Del 4 al 7 de septiembre, el Recinto Ferial Parque Andalucía de Alcobendas se convertirá en un gran punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas. El Burger Gourmet Festival desembarca con una propuesta clara: reivindicar la hamburguesa como mucho más que comida rápida y mostrar su versión más creativa.

No se trata de un evento cualquiera. Alcobendas suma a su agenda cultural y de ocio un festival gastronómico que apuesta por la comida callejera de calidad, con más de nueve foodtrucks y hasta dieciocho tipos de hamburguesas diferentes. La idea es sencilla: reunir en un mismo espacio propuestas muy variadas, desde la hamburguesa clásica de ternera con pan de brioche hasta combinaciones sorprendentes con quesos ahumados, salsas caseras o ingredientes poco habituales en este plato.

El festival abrirá sus puertas en distintos tramos horarios para facilitar la visita:

Jueves, de 19:00 a 23:00.

Viernes, de 19:00 a medianoche.

Sábado, de 13:00 a 00:00.

Domingo, de 13:00 a 23:00.

El mago invisible en el Teatro EDP Gran Vía

La Gran Vía madrileña vuelve a convertirse en epicentro de la magia este verano con la llegada de Dakris, El Mago Invisible, que presentará su nuevo espectáculo Nada es lo que parece en el Teatro EDP Gran Vía entre el 21 de agosto y el 7 de septiembre. Se trata de una propuesta que promete borrar la línea que separa lo real de lo imaginario, con desapariciones, teletransportaciones, predicciones y, por supuesto, la seña de identidad del artista: la invisibilidad.

Conocido en los escenarios y en la televisión por su estilo fresco y creativo, Dakris es uno de los ilusionistas españoles más reconocidos de la última década. Se trata de un mago avalado por el Premio Nacional de Magia, así como tener el galón de Mago del Año por la Sociedad Española de Ilusionismo. A ello suma su faceta como colaborador y creativo en televisión, donde ha ideado números para otros artistas del panorama nacional.

OTTELO en el Teatro Real

El Teatro Real de Madrid levanta el telón de la nueva temporada con una de las óperas más intensas y conmovedoras del repertorio: Otello, de Giuseppe Verdi. La obra, inspirada en el drama shakesperiano Othello, or The Moor of Venice, podrá disfrutarse en la capital entre el 19 de septiembre y el 6 de octubre a las 19:30 horas, en una serie de funciones que prometen convertirse en un acontecimiento cultural de primer nivel.

El Teatro Real recupera la producción de David Alden, en coproducción con la English National Opera de Londres y la Kungliga Operan de Estocolmo, destacada por su fuerza visual y su capacidad de transmitir la tensión psicológica de los personajes.

La dirección musical estará a cargo de Nicola Luisotti, con la colaboración de Giuseppe Mentuccia en la función del 6 de octubre. El diseño escenográfico y de vestuario corre por cuenta de Jon Morrell, mientras que la iluminación es obra de Adam Silverman. La coreografía estará dirigida por Maxine Braham, y el coro contará con la preparación de José Luis Basso y Ana González para los niños del coro.

Las funciones tendrán lugar entre el 19 de septiembre y el 6 de octubre, siempre a las 19:30 horas. Las entradas ya están disponibles en los canales oficiales del Teatro Real, con una demanda creciente entre los amantes de la ópera.

Con esta producción, el Real vuelve a consolidarse como uno de los grandes escenarios europeos, capaz de atraer a voces de referencia y de recuperar títulos imprescindibles del repertorio.

Back to the Book Festival

Del 12 al 14 de septiembre de 2025, el barrio madrileño de Arganzuela acoge la segunda edición de Back to the Book Festival, un encuentro que se ha consolidado como una de las grandes citas con la literatura independiente y la edición alternativa. El evento, que se celebra en la Casa del Lector del Matadero, reúne a autores, editoriales y lectores en un espacio pensado para descubrir nuevas voces, intercambiar ideas y disfrutar de los libros desde una perspectiva diferente a la de las ferias tradicionales.

La entrada es gratuita y el programa, que se despliega durante todo el fin de semana, combina venta de libros, charlas, talleres, presentaciones, podcasts en directo y actividades para todas las edades, además de contar con un beer bar, café de especialidad y sesiones de DJ.

El fin de semana madrileño llega cargado de teatro espectáculos de primer nivel, sorprendentes, propuestas y experiencias inmersivas. Tanto si buscas una velada cultural en el Teatro Real, una cita familiar en el Teatro EDP Gran Vía, una experiencia artística diferente con Cleopatra o una escapada gastronómica a Alcobendas, Madrid se convierte en escenario abierto. Y no olvides reservar un hueco para el Back to the Book Festival, la cita literaria que redondea una agenda variada y vibrante.