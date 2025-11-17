“Cortylandia Express”: una estación llena de magia y animales viajeros

El clásico navideño de El Corte Inglés de Preciados regresa este año con una propuesta que despierta la imaginación desde el primer vistazo: Cortylandia Express, un espectáculo construido alrededor de una estación de tren inspirada en el popular Santa Claus Express, el convoy nocturno que cruza el Círculo Polar Ártico uniendo Helsinki con Rovaniemi, la ciudad conocida por albergar la casa oficial de Papá Noel.

Bajo un cielo plagado de estrellas, la estación cobra vida con un grupo de pequeños animales —zorros, conejos, gatos y osos— que esperan su tren vestidos con trajes elegantes que recuerdan al universo visual de Polar Express. Algunos pasean bajo las marquesinas, mientras otros se asoman a las tiendas del andén: una floristería, una tienda de golosinas, otra de sombreros o una pequeña librería que completa la escena.

Fechas y horarios del espectáculo 2025/2026

A la espera de la comunicación definitiva, todo apunta a que Cortylandia Express arrancará el sábado 22 de noviembre, coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad. El espectáculo se ofrecerá todos los días en Preciados, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, fechas en las que no habrá pases.

Horarios habituales (lunes a domingo):

Mañanas: 12:00, 13:00 y 14:00

Tardes: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00

Horarios especiales (24 y 31 de diciembre, 5 de enero):

Mañanas: 12:00, 13:00 y 14:00

Tardes: 17:00, 18:00 y 19:00

Días sin espectáculo:

25 de diciembre

1 de enero

Cada pase tiene una duración aproximada de 15 minutos.

Consejos prácticos para vivir la experiencia sin contratiempos

Abrigarse bien : gran parte del tiempo se pasa al aire libre, especialmente los niños.

: gran parte del tiempo se pasa al aire libre, especialmente los niños. Ir en transporte público : los aparcamientos suelen estar completos y para los pequeños, el trayecto en metro o autobús puede convertirse en parte de la aventura.

: los aparcamientos suelen estar completos y para los pequeños, el trayecto en metro o autobús puede convertirse en parte de la aventura. Llegar con antelación : los alrededores se llenan rápidamente, sobre todo en fines de semana y festivos.

: los alrededores se llenan rápidamente, sobre todo en fines de semana y festivos. Aprovechar la visita: Cortylandia es solo una parada más en un centro repleto de planes navideños. Desde el Mercado de la Plaza Mayor hasta el Belén de la Puerta del Sol, sin olvidar un paseo para ver las luces o subir al Naviluz, hay opciones para completar la jornada. Y, por supuesto, siempre está el clásico bocata de calamares.

Cómo llegar a Cortylandia

Dirección: El Corte Inglés de Preciados (C/ Maestro Victoria, 6, Madrid)

Metro:

Sol: líneas 1, 2 y 3

Callao: líneas 3 y 5

Gran Vía: línea 5

Autobuses cercanos: 001, 1, 2, 3, 46, 74, 75, 146, 147, 148, SE712, N16, N18, N19, N20, N21

Cercanías: Estación de Sol (C3, C4, C4a, C4b)

BiciMAD:

Plaza de Celenque A y B

Puerta del Sol A y B

Carretas

Jacometrezo

Te dejamos otros planes con niños para disfrutar al máximo con la familia.