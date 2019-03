Díaz apretará a Sánchez hasta el final con la configuración de las listas del 28A

La líder de la federación andaluza de los socialistas no se lo pondrá fácil al secretario general del PSOE para colocar a los suyos en las listas. Díaz quiere demostrar el poder que aún tiene para rebajar el de Sánchez.

Susana Díaz tiene sed de revancha. Los intentos para desplazarla de la secretaria general del PSOE andaluz tras perder la Junta de Andalucía, liderados por el secretario de organización de Ferraz, José Luís Ábalos, y en ultima instancia por el líder del partido, Pedro Sánchez, no le saldrán gratuitos a la ejecutiva federal de los socialistas. A los mandos aún del PSOE de Andalucía y con dos elecciones a la vista, Díaz hará valer su poder para debilitar el de Sánchez y le apretará hasta al final con la configuración de las listas para el 28 de abril, que reparten hasta un total de veinte escaños.

Si para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre el entorno de Díaz vetó la presencia de ningún dirigente próximo a Pedro Sánchez en las listas, el secretario general pretende ahora que eso sea completamente diferente, de hecho no piensan ni en listas de integración, pero en la Calle San Vicente de Sevilla no lo ven así. No habrá cesión y algunos de los nombres más cercanos al presidente del Gobierno, como la ministra de Hacienda Maria Jesús Montero y el del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por ahora, no están entre los favoritos de la agrupación socialista de Sevilla para situarse en los puestos de salida de la candidatura por esta provincia. Hay un borrador de lista, que sitúa a Antonio Pradas y Carmen Cuello al frente junto a otros nombres cercanos a Díaz en los primeros puestos, dando cabida también al alcalde de Dos Hermanas Paco Salazar, cercano a Sánchez y en la sala de máquinas de La Moncloa.

El lunes, cuando Díaz y Sánchez coincidieron en el mitin de Granada -hasta el último minuto la lideresa andaluza no había confirmado su asistencia-, ambos dirigentes optaron por no hablar del tema y tener la fiesta en paz. Serán los responsables de organización de ambas ejecutivas, José Luís Ábalos y Juan Cornejo, quienes lleven la negociación que ya avanzan “será compleja”.

Desde el PSOE de Andalucía reconocen que “al final los ministros, si tienen que encabezar las listas, lo harán” pero lamentan “que vengan impuestos”. La federación andaluza quiere dejar en manos de la militancia cualquier decisión respeto quién y en qué posición debe formar parte de las listas, para evitar así el enfrentamiento directo, y aseguran que no habrá ninguna consigna a las agrupaciones al respeto.