Pesic: “No me imagino la ACB sin el Real Madrid”

Svetislav Pesic no se imagina la Liga ACB sin la presencia del Real Madrid. El entrenador del Barça Lassa compareció en rueda de prensa antes del partido que medirá a su equipo con Baskonia y opinó sobre la posibilidad de que los blancos abandonen la competición después de lo sucedido en la final de Copa.

“No me imagino la ACB sin el Real Madrid. Esta es la liga del Madrid, el Madrid puede jugar en otras ligas no puedo creer que el Madrid, el Barça y los equipos grandes de España puedan jugar en otras ligas sin jugar aquí (en la Liga Endesa) al mismo tiempo. Eso no lo puedo imaginar”, aseveró.

El técnico del Barcelona no quiso entrar a valorar las determinaciones arbitrales que indignan al Real Madrid, porque “nunca” ha opinado sobre las decisiones de los colegiados. Sin embargo, Pesic sí incidió en lo que supone para el Barça haber ganado la Copa. “Pienso que la victoria puede mejorar a nuestro equipo, no solo aportar confianza sino también experiencia. Porque tenemos muchos jugadores que es la primera vez que jugaban la Copa y que ganaban un titulo”, recordó el serbio.

El choque de este jueves ante Baskonia, explicó el técnico azulgrana, será duro porque en Euroliga “quedan muchos partidos, pero dos o tres equipos ya se han clasificado para el ‘play-off’, y todos los demás, mínimo diez equipos, tienen oportunidad” de hacerlo.

“El último partido en la Euroliga se lo ganamos, pero de la historia del deporte yo he aprendido que no hay dos partidos iguales, y Baskonia organiza la final a cuatro este año y tienen muchas ganas”, añadió Svetislav Pesic, que tampoco quiso entrar a valorar su futuro como entrenador del Barça.