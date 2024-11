Los mejores árboles de Navidad de IKEA: de todos los tamaños y precios

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, si aún no tienes tu árbol, Ikea te lo pone fácil. La famosa tienda sueca ofrece una gran variedad de árboles de Navidad artificiales, que no sólo son bonitos y realistas, sino también ecológicos y duraderos. Además, algunos de ellos ya vienen con luces LED incorporadas, para que no tengas que preocuparte de los cables y las pilas. Toma nota porque estos son los árboles de Navidad de Ikea que nos han encantado. Tanto que no sabemos cuál elegir.

Los mejores árboles de Navidad de Ikea

Los árboles de Navidad artificiales de Ikea son una opción inteligente y sostenible para decorar tu hogar en estas fechas tan especiales. Al ser artificiales, no necesitan agua ni cuidados, y se conservan perfectamente año tras año. Además, al estar hechos con materiales reciclados, contribuyen a reducir el impacto ambiental y a ahorrar recursos. Y lo mejor de todo es que tienen un diseño tan realista y bonito, que nadie diría que no son naturales. Estos son los modelos que nos han encantado

Árbol Navidad VINTERFINT de 180 cm

Este árbol de Navidad artificial de tamaño mediano es perfecto para interiores o exteriores. Tiene un aspecto muy natural y frondoso, y está hecho con un 50% de plástico reciclado. No pincha y ocupa poco espacio, tanto cuando está en pie como cuando está recogido. Tiene una altura de 180 cm y un precio de 39,99 euros, rebajado de su precio original, 59,99 euros. Puedes decorarlo a tu gusto con las bolas, las guirnaldas y los adornos que más te gusten.

Planta artificial VINTERFINT con LED de 12 cm

Si prefieres un árbol más pequeño y original, este modelo te encantará. Se trata de una planta artificial con forma de árbol de Navidad, que lleva incorporadas 12 luces LED que funcionan con pilas. Tiene una altura de 12 cm y un precio de 9,99 euros. Puedes colocarlo en la mesa, el escritorio o junto a la ventana, y elegir la maceta que más te guste. También puedes adornar sus ramas con unas cuantas bolas, para darle un toque más festivo. O si lo prefieres lo puedes poner también en el balcón.

Árbol Navidad VINTERFINT de 150 cm

Este árbol de Navidad artificial es ideal para los que buscan un árbol sencillo y económico. Tiene un aspecto verde y fresco, y está hecho con un 50% de plástico reciclado. No pincha y ocupa poco espacio, tanto cuando está en pie como cuando está recogido. Tiene una altura de 150 cm y un precio de 19,99 euros. Puedes decorarlo como más te guste, o dejarlo tal cual, para disfrutar de su belleza natural.

Árbol Navidad VINTERFINT de 210 cm

Si lo que quieres es un árbol de Navidad grande y espectacular, este modelo es el que necesitas. Tiene un aspecto muy realista y frondoso, y está hecho con un 50% de plástico reciclado. No pincha y ocupa poco espacio, tanto cuando está en pie como cuando está recogido. Tiene una altura de 210 cm y un precio de 99,99 euros. Puedes decorarlo con los adornos que más te gusten, o dejar que brille por sí solo.

Árbol Navidad VINTERFINT de 160 cm

Este árbol de Navidad artificial es el más cómodo y práctico de todos. Ya viene con 156 luces LED incorporadas, que se enchufan a la corriente. Tiene un aspecto muy natural y frondoso, y está hecho con plástico de polietileno. No pincha y ocupa poco espacio, tanto cuando está en pie como cuando está recogido. Tiene una altura de 160 cm y un precio de 79,99 euros. Solo tienes que colgar los adornos y enchufarlo. No puede ser más fácil.

Como ves, Ikea tiene árboles de Navidad para todos los gustos y bolsillos. No esperes más y elige el tuyo antes de que se agoten.