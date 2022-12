Decoración de Navidad para tu casa: las ideas más bonitas

Se acerca la Navidad por lo que ya no es «demasiado pronto» para empezar a poner el árbol, el pesebre y el resto de adornos, y en el caso de que estés buscando algo de inspiración estás en el lugar correcto porque queremos ayudarte con la decoración de Navidad para tu casa y ofrecerte alguna de las ideas más bonitas. Ideas que no sólo tienen que ver con el hecho de comprar velas, una corona para poner en la puerta, o decoraciones varias, sino también la apuesta por los adornos a partir de materiales reciclados que son ahora tendencia.

Ideas de decoración de Navidad para el hogar

Se acerca la Navidad de 2022 y, como cada año, empiezan a asomarse las ganas de vestir la casa con adornos navideños . De hecho, nunca es demasiado pronto para pensar en Navidad, ¡al contrario!

¿ En qué decoraciones enfocarse entonces este año? Tienes donde elegir, tanto si quieres ir de compras en busca de novedades para decorar tu hogar, como si has decidido redescubrir el arte del reciclaje, creando poéticas decoraciones caseras.

Primera regla: elige el estilo adecuado para ti. Desde el ambiente navideño tradicional en blanco y rojo atemporal, hasta el estilo shabby chic hecho de decoraciones de madera y tela, todo lo que tienes que hacer es elegir la Navidad adecuada para ti y para tu hogar.

No te preocupes por el resto, lo hemos pensado, preparando una guía completa de las decoraciones más bonitas de este año.

Decoraciones navideñas DIY

¿Cómo te va con las tareas hechas a mano ? Si este año te apetece dedicarte a un pasatiempo relajante para saborear lentamente la magia de la Navidad, solo tienes que dejarte inspirar por los muchos tutoriales que encontrarás online dedicados a la decoración navideña casera . Guirnaldas para colgar, centros de mesa para las fiestas pero también adornos para el árbol o festones: con poco material y mucha creatividad, incluso en casa, se pueden obtener magníficos resultados. ¿ Un consejo extra para una Navidad de impacto cero ? Usa materiales reciclados como tarros de cristal, para transformarlos en velas románticas, por ejemplo. Una idea inteligente para economizar pero también para darle nueva vida a lo que ya no usas. Y si tienes niños en casa , mejor aún: se divertirán mucho creando adornos para decorar la casa.

Centro de mesa navideño

Inevitables para los días festivos, los centros de mesa navideños vuelven a ser imprescindibles este año. Como decíamos, puedes pensar en hacerlos en casa, centrándote en elementos naturales como piñas, frutos rojos y ramas de abeto, pero no solo. Entre las propuestas más originales, también la de transformar un simple bote de cristal o un jarrón para plantas, llenándolo de bolas navideñas y luces blancas: 5 minutos son suficientes para hacerlo y el efecto estará garantizado. Si por el contrario prefieres centrarte en un centro de mesa clásico y ya hecho, no te preocupes en tiendas como Zara Home o H&M Home ya tienes algunos y también como no, en Amazon.

Árbol de Navidad

Es realmente imposible pensar en fiestas sin un árbol para decorar . De nuevo, si te va la vena creativa, puedes pensar en hacer un árbol de Navidad muy original , utilizando pocos materiales y dejándote inspirar por lo que encuentres en casa. Si, por el contrario, te encanta la tradición y este año has decidido desguazar tu viejo abeto artificial para comprar uno más bonito, has venido al lugar adecuado. En artículos anteriores, hemos seleccionado algunos árboles de Navidad que están a la espera de ser decorados. Alto o bajo, delgado o extra grande, todo lo que tiene que hacer es elegir el adecuado para ti. Por ejemplo tienes los árboles de Navidad de Leroy Merlin o también, los árboles de Navidad de Maisons Du Monde.

Decoraciones para árboles de Navidad: ideas originales

Una vez que hayas elegido tu árbol de Navidad, es hora de pensar en las decoraciones. ¿Por cuáles apostar? Mucho depende del estilo que hayas elegido. Entre las tendencias de este año, por ejemplo, los adornos de madera a elegir también en la versión personalizable que puedes pintar o grabar a tu gusto. No faltan los grandes clásicos, es decir, los juegos de bolas de colores para combinar con luces colgantes y decoraciones, como las decoraciones y adornos de H&M Home que tienen este año todo tipo de formas.

El Belén de Navidad

Si te gusta la tradición no puedes renunciar al belén . Con fieltro, madera o incluso piedras pintadas temáticas , puedes realizar pequeñas representaciones del nacimiento de Jesús para decorar tu hogar o como idea de regalo para Navidad . Pero si, en cambio, te enfocas en un belén terminado, también puedes encontrar hermosos online y en tiendas como Amazon. Desde el formado por alegres estatuillas de madera , perfecto incluso para los más pequeños, hasta el de cerámica , las propuestas son muchas.

Coronas navideñas

En los últimos años, incluso en nuestro país, se ha ido extendiendo la costumbre de decorar los hogares con coronas navideñas , costumbre propia de países con cultura anglosajona y germánica. Incluso en esto se te puede ocurrir hacer una corona navideña, con materiales sencillos. La corona es además una de las decoraciones decididamente más versátiles: puedes colgarla en la puerta o en la ventana de la entrada, pero también puedes usarla como pieza central , simplemente colocando una vela en el centro.

Los colores de moda

Los colores clásicos de la Navidad son, por supuesto, el rojo y el verde . Sin embargo, se usa mucho para dar un rasgo de unión a todas las decoraciones de su hogar, desde el árbol de Navidad hasta la guirnalda y la mesa navideña. El resultado será un ambiente chic y refinado, pero puedes darte el gusto de elegir otro color dominante : el blanco que también recuerda la temporada de invierno y da lo mejor de sí mismo combinado con colores naturales y materiales como el beige o el crudo. Por otro lado, el azul da un toque de refinada elegancia a tus adornos navideños . Y si te gustan los ambientes chispeantes también puedes usar oro o plata para combinar con un fondo verde.