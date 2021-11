Carrefour se prepara para la Navidad por lo que ya ha dado a conocer su catálogo de juguetes en el que podemos encontrar lo último en muñecas, figuras de acción, juguetes de construcción o juegos de mesa, contando además con los juguetes más deseados por los niños.

Carrefour tiene los juguetes de Navidad más buscados

Todas las Navidades ocurre lo mismo. Algunos de los juguetes que piden los niños en su carta a Papá Noel o a los Reyes Magos se convierten en los más solicitados, por lo que se corre el riesgo que el niño o niña no reciba el juguete que ha pedido. Por ello, papá y mamá pueden ser «ayudantes» de Santa Claus o de los Reyes y reservar los juguetes que ahora os mostramos, que son los más buscados este año y que podéis encontrar en Carrefour.

The Bellies-Rosie Rainbow!

The Bellies es una de las colecciones de muñecas de más éxito entre las niñas actualmente. Una de las más queridas es Rosie-Rainbow! que es la primera «Big Bellie» (más alta que los otros Bellies) que destaca sobre todo por su diseño de unicornio. Al quitarle la tirita del cordón umbilical se pondrá muy feliz y empezará a hablar. Además el cuerno puede cambiar de color para indicar si nuestra Rosie Rainbow quiere comer o por ejemplo, que la curemos. Una muñeca que arrasará estas Navidades y que puedes encontrar ya en el catálogo de juguetes de Carrefour.

Clínica veterinaria de Playmobil

Toma nota de la clínica veterinaria de Playmobil que destaca dentro del catálogo de juguetes de Carrefour como uno de los juguetes más deseados. Recomendada a partir de los 4 años, tiene 80 piezas para montar y una vez montada, veremos como tenemos disponible una clínica, varias figuras de playmobil y como no, los correspondientes animales que son atendidos en la clínica.

Lego Friends Bosque Casa

También en este nuevo catálogo de Carrefour encontramos muchos juegos de Lego para que los niños realicen todo tipo de construcciones, pero sin duda una de las cajas más solicitadas es la casa en el bosque de Lego Friends. Recomendada a partir de los 6 años, el set cuenta con una cabaña, un kayak y 4 personajes, incluida una figura de un mapache, y otros accesorios. Consta además de un total de 326 piezas.

Little Live Pets – My Little Pig Pet Little Live

Para niños a partir de 4 años este simpático cerdito es el más solicitado de entre los muchos personajes y muñecos de la colección Little Live Pets. Funciona a pilas para que el niño o niña lo pueda pasear.

Tragabolas

El clásico Tragabolas sigue siendo uno de los juguetes más solicitados por los niños cada Navidad.

Peluche El Niño (The Mandalorian)

El muñeco animado de The Child o El Niño de la serie Star Wars The Mandalorian lleva meses siendo del deseo de muchos. Tanto es así que se agota cada vez que se pone a la venta, pero Carrefour cuenta con un buen stock para surtir a sus clientes estas Navidades. Perfecto para niños a partir de 3 años, este muñeco de El Niño o Baby Yoda mide 28 cm y tiene un mando para controlar todos sus pasos.