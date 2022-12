La Navidad ya está aquí y aunque los niños son los grandes protagonistas de estas fiestas o de hecho, muchas familias las centran en ellos y en su ilusión, nadie dice que los adultos no se puedan divertir en estas fechas. De hecho podemos dedicarle parte de la Navidad a las manualidades y juegos para niños y otras actividades pero también organizar una Nochebuena o Navidad llena de juegos para todos. Estos son, los juegos más divertidos para divertirte en familia en Nochebuena y Nochevieja.

Juegos para la familia en Nochebuena o Navidad

Llega la Navidad de modo que es momento de pasarlo bien y disfrutar en familia. A continuación hemos seleccionado los mejores juegos para Nochebuena y Nochevieja, perfectos para pasar un rato de lo más entretenido.

Adorno Adivina

¡Un juego fácil y gratuito para jugar en familia! Cuando los invitados entren por la puerta, pídeles que adivinen cuántos adornos hay en tu árbol de Navidad. Al final de la noche, la persona con la mejor suposición gana un premio divertido o también podría llevarse un primer regalo de Papá Noel.

¿Quién soy?

Escribe una pila de tarjetas con personajes de la Navidad o de películas navideñas (pero que los niños también conozcan). Cada invitado debe elegir una (sin verla) y adjuntarla a una diadema elástica. Luego debemos pasar la noche haciendo preguntas a otros invitados para tratar de averiguar qué personaje tienen actualmente en su diadema. El primero en descubrir el suyo gana.

El desafío de los villancicos

Este es un juego fácil de configurar que puedes jugar en cualquier lugar, pero que es ideal tanto para Nochebuena como Nochevieja. Mientras todos se sientan en círculo, una persona comienza cantando una línea de un villacinco, y la persona a la derecha tiene que cantar la siguiente línea de esta canción, y así sucesivamente. Elige entre los clásicos como «Feliz Navidad» o prueba un éxito navideño más moderno como «All I Want For Christmas is You» de Mariah Carey. Es posible que conozca las primeras líneas de todas estas canciones, ¡pero se vuelve un desafío muy rápido!

El desafío de envolver regalos

Aquí hay algo que pondrá a prueba los lazos familiares: Nos tenemos que dividir en equipos de dos y ver quién puede envolver un regalo más rápido. Pueden ser cajas vacías, no hace falta que sean regalos de verdad (para no «romper la magia» a los niños), pero además el juego tiene una dificultad ya que cada miembro del equipo debe tener un brazo a la espalda.

Tesoro

Si tu casa es grande, entonces puedes animarte con este juego tan divertido. Como anfitrión, tienes que esconder varios objetos relacionados con la Navidad por toda la vivienda: peluches de Papá Noel, colgantes del árbol… ¡Lo que quieras! Lo que deben hacer el resto es encontrarlos, sin que tú les des ninguna pista. Se puede dar un margen de 5 o 10 minutos y, quien más objetos encuentre en ese margen de tiempo, gana.

Mímica

Este es el juego favorito de muchas familias en las celebraciones familiares. La temática puede ser muy variada: políticos, personajes de dibujos animados, animales, películas…

Se hacen dos grupos, y el juego consiste en que el participante de uno de los equipos hace mímica para que los del otro lo adivinen, y viceversa, al mismo tiempo. El equipo que antes lo adivine es el ganador. Está totalmente prohibido hacer ruidos o mover la boca como si se estuviera hablando.

Para evitar posibles discusiones, lo mejor es que antes de hacer la mímica, cada personaje anote en un papel a quien está imitando.

Memoria

¿Quién tiene más capacidad para memorizar? Este es un juego muy divertido para mayores y pequeños en Navidad. Consiste en colocar sobre la mesa diferentes objetos relacionados con la Navidad cubiertos con una tela. Cada participante tiene un papel y un lápiz. Se muestran los objetos durante 20 segundos, y, una vez transcurrido el tiempo, se vuelven a tapar. Los participantes deben escribir los que recuerden en su papel. Gana el que más objetos recuerde, así de sencillo.

Adivinanza

Uno de los juegos más divertidos para disfrutar de la Nochebuena y Nochevieja en familia es este. Los participantes deben ser dos o tres. En el centro de la mesa coloca una variedad de postres o platos que te gusten, sin que los participantes los vean. Con los ojos vendados, deben ir probando las diferentes recetas y adivinar qué es cada una de ellas. El que más acierte, ¡es el ganador!

Mentira

Este es un juego de Navidad muy divertido, del que se puede disfrutar alrededor de la mesa en Nochebuena o Nochevieja. Cada uno de los participantes comparte con el resto tres datos personales o hechos, pero solo dos de ellos son ciertos. El resto tienen que interrogarle para averiguar qué es verdad y qué no. ¿Quién acertará más?

Regalos calientes

Seguro que alguna vez has oído hablar, o incluso has jugado, a la patata caliente. Pues bien, este juego es exactamente igual, solo que adaptado a las fiestas navideñas. Junta varios regalos sorpresa, sin envolverlos. Lo ideal es que sean objetos curiosos y con cierta gracia.

Los participantes se colocan el círculo y se van pasando el regalo mientras suena la música. Como anfitrión, tú puedes ser el encargado de poner en marcha y detener la música. Cuando la música se para, la persona que tiene el regalo en sus manos se lo lleva. Por supuesto, la norma es que nadie puede retener el regalo en sus manos mientras suena la música.

Como puedes comprobar, son muchos los juegos que puedes elegir para disfrutar en familia en Nochebuena o Nochevieja, todos 100% recomendados. Además, los materiales que se necesitan son mínimos, como boli y papel. Si hay niños en casa, hay algunos adaptados a ellos, como el de encontrar los objetos navideños escondidos por la casa.