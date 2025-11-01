Los zoólogos no se lo creen: hallan un nido de casi 3 metros y 2.000 kilos de peso construido sólo por dos animales

La naturaleza vuelve a sorprendernos con una creación monumental. Un nido gigantesco, construido únicamente por dos animales, ha dejado perplejos a los zoólogos por su tamaño y complejidad.

Esta obra maestra natural, fruto de la perseverancia de dos aves, demuestra hasta dónde puede llegar la capacidad constructora de estas asombrosas especies.

Nido de águilas calvas récord: el nido más grande jamás registrado

Lo que ha generado asombro en la comunidad científica es un nido monumental, localizado en Florida, construido por únicamente dos águilas calvas (Haliaeetus leucocephalus).

Según informa Discover Wildlife, la estructura alcanza casi los 3 metros de diámetro y supera los 6 metros de profundidad, con un peso estimado de unos 2.000 kilos, lo que equivale a 2 toneladas. Este registro convierte a este refugio en el nido más grande jamás documentado para cualquier especie de ave.

Las águilas calvas son conocidas por su hábito de regresar al mismo lugar de anidación cada temporada reproductiva. Con cada retorno, refuerzan y amplían el nido, un proceso que puede repetirse durante décadas, permitiendo que este refugio crezca hasta dimensiones extraordinarias. La constancia de estos animales es tan impresionante como la magnitud de su construcción.

Cómo las águilas calvas levantan un nido gigante: técnica y precisión

La construcción de un nido de tal magnitud no es fortuita. Las águilas calvas seleccionan árboles altos, generalmente cercanos a cuerpos de agua, y ensamblan ramas de diferentes tamaños entrelazándolas para formar una base sólida.

Cada temporada, añaden nuevas ramas y refuerzan las existentes, aumentando gradualmente el tamaño y la estabilidad de la estructura. Éstas son algunas de las características más destacadas de estos nidos:

Base resistente: ramas robustas que soportan el peso creciente.

ramas robustas que soportan el peso creciente. Cámara interior: cuidadosamente acolchada con musgo, hierba y plumas, creando un espacio seguro para huevos y polluelos.

cuidadosamente acolchada con musgo, hierba y plumas, creando un espacio seguro para huevos y polluelos. Reutilización prolongada: un mismo nido puede emplearse por varias décadas, fortaleciendo la construcción con el paso del tiempo.

Este método no sólo protege a las crías de depredadores y condiciones climáticas extremas, sino que también refleja un nivel de ingeniería natural que pocas especies alcanzan.

Descubrimiento récord: qué significa para la ornitología y la conservación este nido de águilas calvas

El hallazgo de este nido récord impresiona por sus cifras y por lo que revela sobre la evolución del comportamiento de las águilas calvas. La capacidad de aumentar gradualmente el tamaño de sus nidos durante décadas demuestra un patrón de aprendizaje y dedicación que permite a estas aves optimizar su refugio generación tras generación.

Además, este descubrimiento resalta la importancia de preservar los hábitats de estas especies, ya que la pérdida de árboles altos o áreas de anidación podría impedir la continuidad de este extraordinario comportamiento natural.

Este nido es un testimonio de la perseverancia y la habilidad de una pareja de águilas calvas que, con paciencia y trabajo constante, ha creado una obra maestra de la ingeniería natural.

El registro oficial de su tamaño y peso servirá como referencia para futuras investigaciones sobre la construcción de nidos y el comportamiento reproductivo de aves en todo el mundo.