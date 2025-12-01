En las últimas semanas, son muchas las celebridades que han sacado a la luz sus memorias. Un claro ejemplo lo encontramos en Mar Flores, Isabel Preysler o, incluso, el Rey Emérito don Juan Carlos. Pero no todo queda ahí, puesto que en los últimos días, Romina Power ha sorprendido con el lanzamiento de Pensieri profundamente semplici. L’abbecedario della mia vita, su libro. La que fuese mujer de Al Bano se ha sincerado como nunca sobre diversos aspectos de su vida, como es su relación con el conocido cantante italiano, pero también se ha pronunciado sobre la misteriosa desaparición de su hija Ylenia Carrisi. A pesar del tiempo, y pese a lo sentenciado por las autoridades al no haber encontrado ni rastro de ella, Romina Power está absolutamente convencida de que su hija está viva. Una confesión que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

Como no podía ser de otra manera, la artista se encuentra en plena promoción de su nuevo libro. Por lo tanto, ha concedido numerosas entrevistas. Así pues, ha hablado con los compañeros de Corriere della Sera para tratar algunos de los asuntos que ha tratado en varios de los capítulos de sus memorias. Al fin y al cabo, ha roto su silencio tras muchos años sin hacerlo, por lo que la expectación es máxima. Aun así, entre otras cuestiones, la propia Romina Power ha desvelado que su objetivo es contar su propia historia de forma completamente libre y sin influencia de terceras personas. A pesar de que su ex pareja salga mal parado y aunque le duele muchísimo remover el pasado, es un hecho que no puede evitar seguir echando de menos a su hija Ylenia Carrisi que, el pasado 29 de noviembre, habría cumplido nada más y nada menos que 55 años.

A pesar de que el tiempo ha hecho que su camino y el de Al Bano vuelvan a unirse por cuestiones profesionales y actualmente tengan una buena relación, lo cierto es que su matrimonio no fue un camino de rosas. Algo que ya ocurría, incluso, antes de casarse. De hecho, Romina Power no ha tenido reparos a la hora de confesar que el día de su boda fue bastante triste, porque se casó siguiendo al pie de la letra la agenda del artista.

«Al Bano eligió la fecha porque era su único día libre del verano» reconoció la artista. Por si fuera poco, no estuvieron acompañados por sus seres queridos. Además, desveló un dato hasta ahora desconocido: tan solo un año antes, se casaron en una cueva. «Intercambiamos palabras muy bonitas y anillos de boda que había hecho en Capri, los mismos que usamos en la iglesia al año siguiente», confesó.

Romina Power rompe su silencio respecto a la misteriosa desaparición de Ylenia Carrisi

Si hay algo que ha marcado un gran punto de inflexión en la vida de ambos cantantes ha sido, indudablemente, la pérdida de su hija. Y es que, a pesar del tiempo, esa desaparición continúa envuelta en un halo de misterio. Respecto a este asunto, Romina no ha tenido reparos a la hora de reconocer que está convencida de que su hija sigue viva.

«Una madre lleva un cordón umbilical invisible con los hijos que da a luz», comenzó diciendo en la entrevista concedida al mencionado medio italiano, y añadió: «Si Ylenia hubiera muerto, lo habría sentido». Un planteamiento que no ha dudado en desarrollar en sus memorias, cuyo lanzamiento ha estado previsto en una fecha tan señalada como es la del cumpleaños de Ylenia Carrisi.