Romina Power y Al Bano recuerdan en ‘El Hormiguero’ cómo se enamoraron

Tras la visita de récord de Antonio Banderas, El Hormiguero ha seguido su semana de invitados, esta vez con la visita de los cantantes Al Bano y Romina Power, que están de regreso a España con una gira que tendrá lugar en los próximos meses. Durante años fueron una de las parejas sentimentales más famosas del planeta, siendo protagonistas de programas y revistas del corazón, especialmente tras la misteriosa desaparición de su hija Ylenia Carrisi en 1994 y que fue declarada muerta en 2014, por petición de su padre. En 1999 decidieron divorciarse, poniendo final a una de las parejas más icónicas del planeta, aunque están de vuelta, aunque ahora sólo como compañeros de escenario.

Sus fans tendrán ocasión de verles en directo en Madrid (24 de mayo), Barcelona (8 de julio), A Coruña (18 de julio) y Marbella (27 de agosto) en cuatro conciertos únicos, de los que han querido hablar ante las cámaras. «Cantamos un poco por separado, un poco juntos, y espero que se pueda escuchar mi voz, porque cuando canto cerca de él es difícil oír mi voz», ha bromeado Romina. El artista ha explicado que se mantiene en forma pese a la edad: «La voz no cambia con los años, pero sí adquiere más solidez». Hay que recordar que Romina hace mucho que no pisa un escenario de nuestro país, siendo Al Bano el que ha regresado en numerosas ocasiones, también para participar en programas como el Deluxe o Mask Singer, por eso ha sido preguntada si estaba nerviosa: «No, me pone muy alegre, muy feliz. Por fin vuelvo a España a cantar, porque me encantaba venir aquí en los años 70».

Su relación sentimental y profesional se rompió en los años 90, pero la vida les ha vuelto a unir, al menos en lo artístico, gracias al cumpleaños del cantante: «El día que cumplí 70 años, estaba en Moscú con todos mis amigos y mi mánager me dijo que por mi 70 cumpleaños tenía que estar allí Romina. La llamó, habló con ella y ella aceptó viajar a Moscú».

Ella, lejos de rechazar la oferta, decidió viajar a Rusia: «Cómo podía decir yo que no iba. Obviamente, yo también tenía que festejarlo». Aquel fue el encuentro que les sirvió para encontrarse de nuevo tras muchos años alejados, pero han dejado claro que volver a cantar juntos ha sido muy fácil: «Fue como si no hubiera pasado el tiempo. Fue como montar en bicicleta, que nunca lo olvidas. Fue fácil, fue hacer algo que conocíamos muy bien».

Su relación comenzó cuando eran muy jóvenes, especialmente ella, ya que han recordado como se conocieron en el año 1967 durante el rodaje de una película. «Yo tenía 16 años y él me robó de la cuna», ha bromeado la estadounidense al recordar que es siete años mejor que su ex marido.

«Yo nací tímido, continué siendo tímido y sigo siendo tímido. Yo no conocía el ambiente de las películas y cuando terminábamos de filmar me iba fuera y siempre la veía escribiendo o haciendo ganchillo como las chicas del sur de Italia. Y me gustaba ese momento especial que vivía más o menos cada día», así se enamoró Al Bano de ella.

Romina también ha querido compartir con los espectadores de El Hormiguero lo que más le llamó la atención del cantante: «Me gustaba porque componía canciones con la guitarra y después me decía que las había compuesto para mí. Y nunca antes alguien había compuesto una canción para mí. También me regalaba rosas que cogía del jardín donde estábamos rodando», así comenzó una bonita relación que duró 42 años y de la que nacieron cuatro hijos.

Al Bano ha dejado claro que entonces «era tímido, pero muy romántico», pero que sabía utilizar algunos trucos a su favor, como por ejemplo hacer mal las escenas de besos para poder besas más veces a Romina durante aquel rodaje.