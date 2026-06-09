Bombazo en la zoología española: confirmado el regreso al río Manzanares de Madrid de un animal jamás visto en 50 años

A veces Madrid tiene que controlar a sus especies invasoras, pero siempre es una buena noticia comprobar cómo los peces, los patos, las garzas y otros animales recuperan parte de su territorio en el río Manzanares.

Lo que muy pocos expertos esperaban ver en Madrid Río a estas alturas es a una nutria, y es que llevábamos más de 50 años sin verlas en un tramo urbano del Manzanares.

Lo primero que identificaron los zoólogos fueron huellas, restos de alimentación y excrementos. Pero, por fin, una cámara municipal ha captado a la nutria nadando junto a la Presa 6.

La nutria vuelve al río Manzanares tras más de 50 años desaparecida de Madrid

En algunos sitios la nutria puede ser un problema, pero en el Manzanares fue un animal común hasta los años 60 y 70. Por desgracia, con el aumento de la contaminación, la canalización del cauce, la pérdida de vegetación y la reducción de los peces, desapareció del tramo urbano.

Por suerte, la situación ha empezado a cambiar y las cámaras de Madrid Río identificaron a un ejemplar de nutria europea a la altura de la Presa 6, cerca de la Pasarela de Andorra. En las imágenes aparece nadando, sale a la superficie y cruza el río antes de desaparecer bajo el agua.

Antes de esa grabación, los técnicos ya habían detectado señales muy claras. Por ejemplo, encontraron huellas de 5,5 centímetros, con cinco dedos y una forma más ancha que larga, además de restos de un pez devorado de una manera compatible con este depredador.

Es el primer avistamiento oficial en 50 años, pero antes también se habían realizado observaciones en zonas como el Puente de los Franceses, la Puerta de Hierro, el Puente de Segovia, El Pardo y de nuevo Puerta de Hierro en 2026.

El regreso de la nutria a Madrid es más importante de lo que parece

La nutria en un río urbano como el Manzanares es una señal de mejora ambiental porque necesita peces, refugios, vegetación de ribera y una calidad del agua suficiente para moverse y alimentarse.

Y es que el Manzanares ya no funciona sólo como un canal de agua atravesando Madrid, sino como un corredor ecológico capaz de conectar tramos altos, zona urbana y áreas naturales del sureste.

La renaturalización del río ha sido decisiva en ese cambio. Por ejemplo, la apertura de presas, la recuperación de la vegetación de ribera y el aumento de fauna acuática han dado más complejidad al ecosistema.

Además, el contexto también importa ya que han identificado a la nutria en un momento en el que han comprobado un aumento de especies en el río Manzanares.

En todo caso, todavía no se puede hablar de una colonia estable de nutrias europeas en Madrid. Estamos hablando de un animal extremadamente móvil que puede recorrer kilómetros en una sola noche.

Qué les falta a los zoólogos para saber si las nutrias europeas vuelven a Madrid

El siguiente paso de los zoólogos será aumentar el seguimiento con cámaras de fototrampeo, el rastreo de huellas, la localización de letrinas y el análisis de nuevos indicios.

Sólo con este paquete de medidas será posible saber si la nutria sólo explora el tramo urbano o empieza a usarlo de forma continuada.

Y es que el regreso definitivo de la nutria europea a las zonas urbanas de Madrid dependerá de que el río Manzanares mantenga condiciones estables de caudal, riberas vivas, alimento disponible y menos barreras.