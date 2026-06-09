Cada vez hay más serpientes nadando en el mar frente a una popular isla turística

Frente a una popular isla turística han aparecido nadando frente al mar serpientes, algo que quizás nos sorprenderá y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. La propia naturaleza guarda una serie de secretos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este tipo de animales pueden acabar siendo las que supongan un problema.

Lo que tenemos por delante es algo que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son tiempos de empezar a pensar en un viaje que quizás se acabe convirtiendo en una pesadilla. Sobre todo, si descubrimos que podemos empezar a visualizar determinados cambios en una isla que podría ser uno de nuestros destinos turísticos de temporada. Sin duda alguna, vamos a estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Estos animales que han acabado siendo la antesala de algo más, de un miedo enorme ante unas serpientes que no paran de nadar frente al mar por una razón de peso.

Frente a una popular isla turística han aparecido nadando estas serpientes

Estas serpientes se han convertido en un problema para todos. En especial, si tenemos en consideración que estaremos ante un lugar turístico. Estos animales que pueden convertirse en una fuente de miedos y de terror que acabará poniendo los pelos de punta.

El hábitat de las serpientes suele ser la tierra, aunque deberemos tener en consideración que podemos estar ante unos seres que estarán marcados por unos detalles que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Es hora de reconectar con unos animales que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Estos animales comparten nuestro hábitat de vacaciones con la mala suerte de que se han empezado a multiplicar a una velocidad que quizás nadie hubiera imaginado. Por lo que, quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado lo peligrosas que son y el motivo por el que podremos empezar a verlas como una amenaza.

Sobre todo, para aquellas personas que saben muy bien que están ante un procedimiento que podría acabar siendo un riesgo para todos. De una manera que hasta el momento no sabíamos que podríamos ver llegar, en una isla que parece el paraíso, pero puede ser el infierno en la Tierra.

Los expertos de NovaFalcons nos explican que: «serpientes que podemos encontrar en Ibiza y Formentera, es producto de la acción irresponsable del ser humano. Una vez más, una actitud caprichosa y la falta de concienciación sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas, -que demostramos tener como especie una y otra vez-, ha propiciado que actualmente exista una plaga de serpientes en Ibiza y Formentera. Una plaga de serpientes que amenaza seriamente la supervivencia del único vertebrado terrestre endémico de Ibiza: la lagartija de las Pitusas (Podarcis pityusensis). Esto, en la práctica, supone que, en un plazo ridículo de años, puede acabar desapareciendo de los ecosistemas de Ibiza y Formentera, una joya biológica única en el mundo como lo es la lagartija de las Pitusas (Podarcis pityusensis)».

Siguiendo con la misma explicación: «Las serpientes que nos ocupan son básicamente 2. En su inmensa mayoría se trata de la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), y en menor medida, pero ya naturalizada, la culebra de escalera (Rhinechis scalaris). Ambas especies fueron, y son actualmente introducidas mediante la importación de olivos centenarios con fines ornamentales para jardines. La primera cita de culebra de herradura en las Pitiusas, se registró en el 2003. Una tercera culebra, la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) se ha detectado también en más de una ocasión, pero su naturalización en la isla (reproducción de forma natural), no ha sido constatada hasta la fecha, con lo cual se considera que todos los ejemplares detectados son ejemplares procedentes de la península».

En estas islas puede ser un auténtico problema: «Debido al mayor impacto y presencia de la culebra herradura en comparación con la culebra de escalera, creemos necesario incidir en esta primera. Las culebras de herradura en Ibiza y Formentera, ya han desarrollado algunas peculiaridades propias que las diferencian de las poblaciones del sur de la Península Ibérica (de las que proceden). Son más grandes en tamaño; es decir, han desarrollado un denominado gigantismo que les puede llegar a hacer alcanzar los 2 metros de longitud. Pero a pesar de crecer más, las hembras alcanzan la madurez sexual a un tamaño inferior en relación al tamaño total que alcanzan como adultos en Ibiza y Formentera. Las hembras de culebra de herradura en Eivissa, alcanza la madurez sexual en torno al 48% de su longitud máxima, mientras que en las poblaciones peninsulares, lo hacen en torno al 63%. Esto se traduce, en que una hembra con unos 63 cm, ya tiene la capacidad de reproducirse. Para el caso de los machos, este tamaño se reduce a los 50 cm. Por otro lado, existen evidencias de que su época de reproducción puede estar siendo alargada hasta septiembre-octubre, aunque se centra en los meses mayo a julio (sin que se haya podido constatar que esto se traduzca en dos puestas y no en puestas tardías)».