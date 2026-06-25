Yeremy Pino: «El objetivo es quedar primeros»

Yeremy Pino fue uno de los tres jugadores elegidos por la Federación Española de Fútbol para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este viernes, la madrugada del sábado en territorio nacional, a España y Uruguay. El canario está en un gran momento y tiene la confianza de Luis de la Fuente.

«Tenemos mucha ilusión. El partido de mañana es el más importante. El objetivo es quedar primeros. Nos da confianza para lo que viene, que es muy grande», comenzó declarando el extremo de la selección española.

«Es un Mundial y sorpresas siempre suele haber. A mí no me pilla de sorpresa porque todos los equipos compiten», dijo Yeremy Pino ante los medios de comunicación desde Guadalajara.

También fue preguntado por la estrella de Portugal: «Cristiano ha sido un referente desde pequeño. Le diría (a su yo de pequeño) que esté ilusionado con su país. Vienen cosas más grandes».

«Los dos son los referentes del fútbol (sobre Messi y Cristiano). Todos hemos crecido viéndolos a ellos y disfrutando de ellos. Será su último Mundial desgraciadamente», aclaró.

Sobre Luis de la Fuente: «Especialmente conmigo, cuando me lesioné. Siempre me ha dado su apoyo. Para el grupo y para mí es una persona imprescindible».

«Presión ninguna, hay personas y gente peor. Lo afrontaremos con muchas ganas», concluyó Yeremy en la previa del partido de España ante Uruguay.