Todo lo que debes saber sobre Ayyoub Bouaddi: edad, en qué equipo juega, cuánto cuesta su traspaso…

Ayyoub Bouaddi (Senlis, Oise, 2 de octubre de 2007) es un futbolista francés de origen marroquí que se ha convertido en la sensación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pocos eran los que conocían a este joven de apenas 18 años que ha debutado con Marruecos en la Copa del Mundo, pero su gran partido contra Brasil le puso en el mapa y despertó el interés de los grandes equipos de Europa.

Contra Escocia también estuvo a un alto nivel y el interés por saber quién es Ayyoub Bouaddi ha ido en aumento. En este artículo te contamos todo lo que tienes que saber sobre el joven centrocampista francomarroquí: su edad, dónde nació, por qué juega con Marruecos y no con Francia, en qué equipo milita y cuál es su valor de mercado actualmente.

Cuántos años tiene Ayyoub Bouaddi

El internacional con Marruecos nació el 2 de octubre de 2007 y tiene 18 años. A pesar de su juventud, ya se ha convertido en una de las grandes estrellas del Mundial 2026. No cuenta con experiencia en grandes partidos a nivel internacional, puesto que ha debutado en partido oficial en este campeonato del mundo.

En dónde nació Ayyoub Bouaddi

Bouaddi nació en Senlis, Francia, una localidad muy cerca de París. Senlis es una población y comuna francesa situada en la región de Picardía, departamento de Oise, a unos cuarenta kilómetros al norte de la capital francesa. Además, es un chico muy inteligente y un genio en los estudios, especialmente de las matemáticas. Se sacó el bachillerato científico con un año de antelación y a día de hoy está estudiando matemáticas, que le ayudan a resolver los problemas de la vida y a ver el fútbol de otra manera, encontrando espacios que nadie más ve.

Por qué juega con Marruecos Ayyoub Bouaddi y no con Francia

Ayyoub Bouaddi nació en Francia, pero sus padres son de origen marroquí. Aunque se ha criado en la cantera del Lille y ha jugado en las categorías inferiores de la selección francesa, el mediocentro decidió cambiar de bando para este Mundial. Ha jugado en la sub-16, sub-17, sub-18, sub-20 y sub-21 de la selección gala, pero Marruecos llamó a su puerta hace unos meses para ofrecerle jugar esta Copa del Mundo con ellos.

Fue a principios de 2026 cuando el joven jugador del Lille se decantó por el combinado marroquí. El seleccionador de los Leones del Atlas, Mohamed Ouahbi, habló con él y le aseguró un puesto en la convocatoria para el Mundial. Bouaddi tenía muy difícil ir con la absoluta de Francia, ya que el combinado de Didier Deschamps tiene ese puesto bastante bien cubierto, y Marruecos lo aprovechó para ‘robarle’ el jugador a los galos.

Al ver que no iba a entrar en la lista de Deschamps con Francia, el centrocampista decidió aceptar la propuesta de Marruecos. El transfer definitivo fue aprobado por la FIFA a dos semanas del plazo límite para entregar las plantillas definitivas para el Mundial. Ouahbi cumplió con su promesa y le incluyó en la lista final. Su debut en un partido oficial con la selección marroquí se produjo el 13 de junio de 2026 en el Mundial contra Brasil.

En qué equipo está Ayyoub Bouaddi

La sensación del Mundial 2026 juega actualmente en el Lille de la Ligue 1 de Francia. Después de pasar por sus categorías inferiores, el cuadro galo decidió hacerle debutar en la temporada 2023-24 en la victoria por 1-0 frente al Stade Brest. Bouaddi se ha convertido en una pieza fundamental en los esquemas de Bruno Génésio y ahora de la selección marroquí.

Cuál es el precio de Ayyoub Bouaddi

Su valor de mercado actualmente es de 50 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Empezó la temporada 2025-26 con un precio de salida de 30 millones de euros, pero su buen rendimiento a lo largo del curso le ha revalorizado y en diciembre subió a 40. Ya en 2026, en el mes de marzo, se actualizó su valor de mercado, que aumentó otros 10 millones para alcanzar los 50 que vale a día de hoy. Muchos son los clubes que tienen vigilado al joven talento del Lille y, de seguir por este camino en el Mundial, su precio de salida del conjunto galo, si así sucede, podría irse muy por encima de esos 50 millones de euros.