El tenso enganchón de Agüero con Canelo tras su grave amenaza a Messi

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez amenazó a la gran estrella de la selección argentina, Leo Messi, tras filtrarse una imagen del delantero dando una patada a una camiseta de México en el vestuario de la selección argentina tras la importante victoria de la Albiceleste. «Que le pida a Dios que no me lo encuentre», escribía el púgil en las redes sociales tras difundirse el vídeo, a lo que ha respondido el Kun Agüero también en sus redes.

«Señor Canelo no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da», respondía el ex futbolista argentino defendiendo a su compañero.

«¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo», dijo Canelo en Twitter, visiblemente enfadado por lo que se vio en el vestuario de Argentina tras la victoria frente a México.

Argentina se medirá ante Polonia en el último partido de la fase de grupos, y ambas selecciones pelearán por el liderato y por pasar de ronda en elMundial. Los polacos son líderes con cuatro punto, mientras que la Albiceleste tiene tres puntos. Tampoco está descartada México, que juega contra Arabia Saudí.