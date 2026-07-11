Rudi García teme por Courtois: «Las lesiones musculares se le pueden acumular»

Rudi García atendió a los medios de comunicación tras la derrota de Bélgica contra España en los cuartos de final del Mundial. El combinado belga llevó al extremo a los de Luis de la Fuente, pero un nuevo gol de Mikel Merino en el tramo final decantó la balanza para el combinado nacional. La lesión de Courtois pudo ser clave.

El seleccionador belga comenzó lamentando una eliminación que consideró excesivamente cruel por el esfuerzo realizado por sus futbolistas: «Les dije que podíamos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos mirado a España a los ojos. La suerte intervino. Perdimos al capitán y a Courtois. Es suerte. El árbitro no vio en el VAR la acción de la mano. Es un balón que nos puso en una situación desfavorable. No se pueden cometer errores y cometimos unos cuantos».

El técnico evitó hablar de su futuro y quiso centrar toda la atención en el vestuario: «No es el momento de preguntarme eso, eso es lo único importante. Estoy muy desilusionado por aquellos que no van a volver a la selección. España fue mejor en la primera parte, pero empatamos. Los presionamos, los pusimos en dificultades y pudimos sacar ventaja».

Sobre el análisis del torneo, insistió en que todavía no era el momento de sacar conclusiones: «Vamos a hacer el balance tras el Mundial, pero no es el momento de abordar ese tema. Estamos muy desilusionados por cómo se ha dado. Creíamos que podíamos eliminar a la selección española. Lo hicimos todo, pero no fue suficiente».

También se refirió a la lesión de Thibaut Courtois, una de las acciones que marcó el encuentro: «Esto forma parte del deporte de alto nivel. Tenemos que ser capaces de estar a la altura. Fue excelente en todos los ámbitos, también con el juego largo. No queríamos agravar la lesión y por eso tomé esa decisión».

Por último, el seleccionador actualizó el estado físico del guardameta del Real Madrid y dejó entrever su preocupación por el historial reciente de lesiones del portero: «Hablé con Courtois y no me ha mencionado nada más. Lamentablemente, no pudo terminar el partido. Se lesionó uno de los músculos. Es uno de los mejores, pero no estaba al cien por cien y se le pueden acumular las lesiones musculares. Si uno se entrena menos porque se lesiona mucho puede ser problemático. Con él somos más fuertes, pero no tengo nada más que decir».