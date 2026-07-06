Rafael Louzán: «Hay que respetar a Portugal, pero vamos a ganar»

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, atendió a OKDIARIO en Dallas en las horas previas al decisivo enfrentamiento entre España y Portugal. El máximo mandatario de la RFEF mostró su plena confianza en la selección de Luis de la Fuente y se mostró convencido de que el combinado nacional seguirá avanzando hacia el gran objetivo.

«Estamos donde queríamos estar, que era en esta gran final, por decirlo así, que es con Portugal», comenzó Louzán. «Tenemos máximo respeto a Portugal porque están haciendo las cosas muy bien, pero vamos a ganar. Nos toca ganar. El equipo en su conjunto está muy ilusionado y esperanzado en una gran victoria de España», continuó el presidente federativo durante su entrevista con OKDIARIO.

Louzán dejó claro que hay que respaldar sin fisuras el proyecto de Luis de la Fuente: «En España hay talento, hay ganas, hay ilusión y hay una afición detrás que responde maravillosamente bien, incluso, sobre todo aquí en Estados Unidos».

Además, quiso poner en valor el respaldo que está recibiendo la Selección en Estados Unidos. «Es una experiencia nueva que estamos viviendo miles y miles de personas. Enfundándose la camiseta roja o la blanca -con la que jugará la Selección ante Portugal- para ir con España. Estamos muy contentos y esperanzados con la victoria frente a Portugal», añadió.

El presidente de la RFEF también analizó el recorrido de España en este Mundial y recordó las dificultades del estreno ante Cabo Verde. «Se ha visto que el tema del primer partido era acoplarse. Es verdad que era otra selección la que nos enfrentábamos, no conocida como el caso de Cabo Verde, se ha visto la recepción que han tenido en su país los jugadores como si fueran verdaderos héroes y creo que de verdad lo fueron y, por lo tanto, hay que tener respeto por todo el mundo», aseguró.

Para Louzán, el crecimiento del equipo ha sido evidente durante el torneo. «Hay talento, hay ganas, hay mucha ilusión y hay una gran familia en torno a lo que es el equipo de la Selección. Creo que debemos arroparlos y especialmente a vosotros (por los periodistas), ahora lo que toca es empujarlos y llevarnos hasta esa gran final», afirmó en Dallas.

Mirando al futuro, el presidente de la RFEF también habló del Mundial 2030 y de la candidatura conjunta: «Tenemos dos ciudades, Madrid y Barcelona, que figuran ahí conjuntamente con Casablanca, y respetar también la labor que está haciendo Marruecos en este sentido, porque está preparando y vamos preparando y construyendo grandes estadios».

Louzán destacó la importancia del trabajo conjunto entre todos los organizadores. «Hay que felicitar» a Marruecos «porque esa conjunción de hacer bien las cosas, tanto Marruecos, Portugal y nosotros con los tres países latinoamericanos, va a permitir que sea el Mundial del Centenario y tiene que ser un Mundial que deje un legado muy importante».

Por último, el dirigente federativo elogió la organización del actual Mundial y la labor de la FIFA. Louzán aseguró que mantiene «una magnífica relación» con Gianni Infantino y no dudó en felicitar al organismo internacional por el desarrollo del torneo: «Podía haber dudas al principio, no por las distancias, por ser tres países diferentes y demás, y la verdad es que está siendo un éxito, no un éxito en el punto de vista de asistencia, en este caso de aficionados, pero un éxito también audiovisualmente hablando».