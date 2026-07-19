Qué partido del Mundial 2026 se juega hoy domingo 19 de julio: horario y dónde ver gratis por TV la final

Más de un mes después, el Mundial 2026 llega a su final. España y Argentina son los dos países que han alcanzado el encuentro definitivo de la Copa del Mundo y hoy, domingo 19 de julio, se decidirá cuál de las dos se proclama campeona de este torneo que ha sido apasionante y en el que todos los amantes del deporte rey han vibrado con cada encuentro. Veremos cuál de los dos combinados es capaz de alzar el trofeo en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Qué partido se juega hoy, domingo 19 de julio, en el Mundial 2026

España – Argentina

El partido definitivo del Mundial 2026 llega hoy, domingo 19 de julio, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. España y Argentina se ven las caras en la gran final del torneo, pero sólo una de estas dos selecciones podrá conquistar la Copa del Mundo. La selección española espera coronarse y así seguir con su gran estado de forma, ya que hay que recordar que levantaron la Eurocopa 2024 hace dos años. Delante, la albiceleste liderada por Leo Messi que espera poder revalidar el título y mantener el trono durante cuatro años más hasta el torneo que se celebrará en 2030 en nuestro país, Portugal y Marruecos.

España – Argentina. Domingo 19 de julio a las 21:00 horas. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde ver hoy por TV hoy el partido de la final del Mundial 2026

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todos los partidos del Mundial 2026, desde el primer día hasta hoy, domingo 19 de julio, que es el último, fue Dazn. Por otro lado, RTVE también tenía la posibilidad de emitir un choque al día gratis y en abierto por TV en nuestro país.

Hoy, domingo 19 de julio, sólo se disputará un encuentro en el Mundial 2026 y también hay que destacar que es el último de la Copa del Mundo, ya que es la gran final. Es el España – Argentina que se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey que se podrá ver por televisión en directo por Dazn, pero también gratis y en abierto por La1. Estos dos operadores también tienen sus aplicaciones disponibles para ser descargadas y ver el choque en streaming y en vivo online mediante un teléfono móvil, una smart TV o una tablet.

Por último, recordar que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre la previa de esta final del Mundial 2026, donde tenemos a un enviado especial que ha seguido a la selección española durante toda la Copa del Mundo. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Argentina. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica, las reacciones relevantes de los protagonistas y también cómo se ha vivido en nuestro país es choque histórico.