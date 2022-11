En directo Portugal Vs. Ghana, en directo hoy: gol de Cristiano Ronaldo, partido del Mundial de Qatar en vivo

El grupo H del Mundial de Qatar 2022 cierra su primera jornada con el partido que medirá esta tarde a Portugal contra Ghana. A las 17:00 horas se pondrá en movimiento el balón en el Estadio 974 de Doha. En él, Cristiano Ronaldo, Joao Félix y compañía buscarán iniciar con buen pie su andadura en uno de los grupos que se presentan, a priori, como uno de los más complicados, puesto que lo comparten con la rocosa Uruguay y con la siempre complicada Corea del Sur de Heung-Min Son. Enfrente, una Ghana que aspira a ser la mejor selección africana en esta Copa del Mundo, con Thomas Partey e Iñaki Williams.

Minuto 66

Disparo lejano de Iñaki Williams que toca en Danilo Pereira y atrapa sin problemas Diogo Costa.

Minuto 64 – ¡GOL DE CRISTIANO!

¡GOOOOOOOOOOOL DE PORTUGAL! ¡GOL GOL GOL GOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO! Se adelanta la selección lusa con un gol de su estrella desde los 11 metros. PORTUGAL 1-0 GHANA.

Minuto 62 – Penalti para Portugal

¡PENALTI SOBRE CRISTIANO RONALDO! Cristiano cae tras una carga de Salisu y el colegiado lo señala.

Minuto 60

Pedía una falta clara al borde del área Bernardo Silva. No la pita el colegiado, que está permitiendo demasiado a los ghaneses.

Minuto 57

Otra amarilla para Ghana. Se la lleva Seidu, por una entrada y posterior enganche con Joao. Está pegando mucho la selección ghanesa.

Minuto 56

Cambio en Portugal. Se marcha Otavio y entra William Carvalho.

Minuto 55

¡A punto de marcar Ghana! Contra que inician tras una acción de Cristiano y Kudus se saca un disparo que se va por muy poco.

Minuto 53

Centro desde la banda derecha de Ghana que acaba en córner. Lo intentan los africanos.

Minuto 49

Amarilla para Ayew por una dura entrada por detrás a Otavio.

Minuto 46 – Segunda parte

Comienza la segunda mitad en Doha. Sin goles y sin cambios. PORTUGAL 0-0 GHANA.

Minuto 45+2 – Descanso

¡Final de la primera parte en Doha! No puede Portugal con Ghana, pese a su superioridad. Sin goles tras los primeros 45 minutos. PORTUGAL 0-0 GHANA.

Minuto 45

Amarilla para Kodus por una entrada sobre Cancelo.

Minuto 42

Pide penalti Joao Félix en una acción en la que se lanza a por el balón cuando el defensa iba a despejar, logra tocarlo, y se lleva un golpe. No lo señala el árbitro y no parece que diese para más.

Minuto 38

Saca un córner Ghana y espeja en el primer palo Cristiano de cabeza.

Minuto 36

Nuevo balón al área de Potugal. Otavio buscando a Cristiano, pero se quedó corto y despeja la defensa ghanesa.

Minuto 33

Pone un centro de falta Bernardo Silva al que buscaba llegar Danilo, pero despeja de cabeza Ayew.

Minuto 31 – Gol anulado a Portugal

¡GOL ANULADO A CRISTIANO! Le pitan falta sobre Djiku antes de girarse para disparar.

Minuto 29

Intentaba llegar Ghana con un balón buscando a ‘Kwaku’ Williams. Despeja Danilo Pereira.

Minuto 28

Balón atrás de Bernardo Silva para Joao Félix, que no conecta un buen lanzamiento y manda el balón a la grada.

Minuto 27

La pone Guerreiro al área pero despeja de cabeza Djiku. sigue buscando el primero Portugal.

Minuto 25

Balón en profundidad de Otavio para Bruno Fernandes, que se va muy largo.

Minuto 23

Ecuador de la primera parte, con dominio claro de Portugal, que amasa la pelota y que ha tenido ya en las botas de Cristiano dos ocasiones.

Minuto 18

Centro desde la derecha de Cancelo buscando a Cristiano que despeja Salisu.

Minuto 13

¡OTRA VEZ CRISTIANO! Salto en el segundo palo, donde aparece solo a la salida de un córner y, milagrosamente, no logra conectar un buen cabezazo.

Minuto 10

¡A punto de marcar Cristiano! Se quedó solo ante Ati-Zigi, pero el balón se le fue largo y no pudo superar al meta.

Minuto 9

Buscaba Seidu a Williams tras subir la derecha, pero salió bien Diogo Costa para atrapar el balón.

Minuto 6

Internada de O Menino Joao por la izquierda que consigue abortar la defensa. Se marchó de cuatro rivales el del Atlético.

Minuto 5

Córner que bota Portugal y que acaba con Otavio cazando el balón en la frontal y mandándolo lejos de la portería de Ati-Zigi.

Minuto 1 – ¡Comienza el partido!

¡Rueda el balón en Doha! PORTUGAL 0-0 GHANA.

16:55 – ¡Saltan los jugadores!

Todo listo en el Estadio 974 de Doha para que comience el partido entre Portugal y Ghana. Cristiano entona el himno entre lágrimas.

16:45 – Ghana quiere ser la mejor africana

Cuarto Mundial para Ghana. En los dos primeros que jugó –2006 y 2010–superó la fase de grupos. La selección africana llegó en 2010 a cuartos de final, donde se midió a Uruguay y fue eliminada en penaltis. La mítica mano de Luis Suárez para evitar sobre la línea el 2-1 en el 120′ de la prórroga les impidió ser la primera africana en llegar a semifinales. Después de no clasificarse para Rusia 2018, regresan ahora y se medirán a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

16:40 – Portugal, una de las tapadas

Será el octavo Mundial en el que participa Portugal, el sexto consecutivo. En tres de ellos se quedó en la primera fase, mientras que en otros dos alcanzó sólo los octavos. En los otros dos en los que los superó, firmó un tercer lugar –1966– y un cuarto –2006–. En este, la campeona de Europa en 2016 buscará superar esa barrera de los cuartos de nuevo. No están entre las grandes favoritas, pero sí que pueden ser una de las tapadas.

16:28 – Iñaki ‘Kwaku’ Williams, estrella en Ghana

Iñaki Williams jugará su primer Mundial con los colores de Ghana. Mientras que su hermano Nico está presente con la selección española, él ha optado por vestir los colores del país de sus padres y, por ello, ha cambiado también de nombre. Como Iñaki no tiene traducción en el idioma twi –uno de los que se habla en Ghana–, ha adoptado el nombre de Kwaku, que significa «nacido en miércoles».

16:15 – Cristiano lidera a Portugal

Cristiano Ronaldo será el líder de Portugal en su quinto Mundial. El astro luso suma siete goles en las anteriores citas, marcando uno en cada uno excepto en Rusia, donde hizo cuatro. Precisamente, en el último Mundial empezó de la mejor forma posible, con un hat-trick en la primera jornada, el empate a tres ante España.

Portugal sale con: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Días, Pereira, Guerreiro; Otavio, Neves, Bruno Fernandes; João Félix, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo.

