Pelé anima a los jugadores de Brasil desde el hospital

Pelé continúa luchando por su vida en un hospital de Sao Paulo desde el pasado martes. Son ya seis días desde que ingresó a después de acudir para una revisión de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue identificado en septiembre del año pasado. Desde el hospital, el mítico futbolista brasileño ha querido enviar un mensaje de apoyo a los jugadores de Brasil, que se verán las caras este mismo lunes ante Corea del Sur en los octavos de final de este Mundial de Qatar.

«Veré el partido en el hospital y animaré a cada uno de vosotros. Estamos juntos en este viaje. ¡Mucha suerte a nuestra Brasil», ha comunicado a través de una publicación en sus redes sociales. El triple campeón del mundo ha querido compartir lo que pensó un día mientras caminaba por las calles de Suecia en 1958: «Estaba caminando por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre. Sé que muchos de la selección han hecho promesas similares y también van en busca de su primer mundial», comentaba.

Y es que han salido numerosas informaciones en relación al estado de saludo del ex futbolista del Santos informando que se encuentra en fase terminal. Pero nada de eso se acerca a la realidad puesto que sus hijas han tenido que salir al paso para negar todo eso y confirmar que su padre se encuentra bien. «Es bastante injusto que la gente diga que está en estado terminal, que lo han trasladado a cuidados paliativos. Créannos, no es así. No queremos mentir», informaban para un medio brasileño.