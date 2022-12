El paternal consejo de Modric a Rodrygo tras fallar el penalti

Rodrygo tuvo la mala suerte de fallar el primer penalti de la tanda en este partido entre Brasil y Croacia. El jugador del Real Madrid asumió la responsabilidad de ser el primer encargado, pero Livakovic, el gran héroe del partido, le acertó el lado y el joven futbolista brasileño acabó entre lágrimas siendo consolado por compañeros y rivales. Uno de ellos fue Luka Modric, apodado como su padre, quien le dio un gran abrazo tras confirmarse la sorpresa en este primer partido de cuartos de final.

El capitán croata habló para la televisión de España y envió un gran mensaje paternal a su compañero de equipo: «Es algo que le puede pasar a cualquiera. Tengo que felicitarle porque en este partido y con todo lo que significa, ha tenido la fuerza y la mentalidad de coger y tirar el penalti. Esto es para felicitarlo porque todos pueden fallar. Le he dado ánimo», ha comentado el ’10’.

🚨 @lukamodric10 habla en #GolMundial: 🧤 "Durante todo el partido Livakovic ha parado algunas muy buenas" 💔 "Se lo he dicho a Rodrygo, esto le va a hacer más

fuerte" 💪🏽 "Nadie pensaba que podíamos llegar tan lejos, pero hemos tenido fe y confianza"#GolMundial pic.twitter.com/TaeSFYf1HT — Gol Mundial (@Gol) December 9, 2022

«Me acuerdo cuando fallé el penalti en la tanda contra Turquía en el 2008. No es fácil, pero seguro que le va a hacer más fuerte y va a coger más experiencia para seguir porque no pasa nada. Todos fallan y le he dado ánimos y fuerza. Es una pena porque me llevo muy bien con él, pero estoy muy feliz por mi país, por Croacia y porque estamos en semifinales», añadió el mediocentro de 37 años.