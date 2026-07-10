Muere una joven de 17 años tras caer de un camión celebrando la victoria de Francia a Marruecos

Una joven de 17 años ha muerto en la madrugada de este viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries tras caer de un camión mientras celebraba la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial. Un trágico accidente que también provocó otro menor hospitalizado que quedó en estado de shock tras ver el suceso a escasos metros.

Todo ocurrió poco después de que los de Deschamps vencieran 2-0 a los africanos, lo que les dio el pase para jugar las semifinales el próximo martes ante el ganador del partido entre España y Bélgica que se jugará esta noche. Todo el país galo fue una fiesta toda la noche en un partido de mucha tensión deportiva y política, pero las celebraciones dejaron imágenes muy duras que han recorrido todo el mundo. El caso de la adolescente es el más trágico, según cuentan los diarios franceses.

La menor se encontraba celebrando el triunfo de Francia en la parte trasera de un camión cuando perdió el equilibrio mientras circulaba por la vía. Fue entonces cuando se cayó a la carretera y fue atropellada por el vehículo que se encontraba detrás, provocando su muerte al instante. Unos hechos que vieron de cerca otros seis menores. Uno de ellos acabó en el hospital traumatizado por el accidente y el conductor del camión fue detenido por las autoridades locales.

Un suceso mortal que se une a una noche repleta de violencia en las calles de Francia entre ambas aficiones, que provocó múltiples daños en la vía pública y en locales fruto de la violencia, a pesar de que se trataba de un partido de fútbol. De nuevo, la selección de Deschamps está a las puertas de jugar una tercera final consecutiva de una Copa del Mundo. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta se convirtió en una noche trágica para el pueblo francés.