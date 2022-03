Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la victoria de la selección española frente a Islandia en Riazor. El combinado nacional cerró estas fechas internacionales endosando una manita a un equipo islandés que se mostró muy inferiores en La Coruña. El asturiano se mostró satisfecho por como ha afrontado la Selección estos dos amistosos.

Superar la defensa rival

“Cada rival presenta una serie de matices a la hora de defender. No sólo es colocarse por detrás del balón. No ha entrado el gol hasta el minuto 35, pero no había nada que corregir. Hemos visto desde el principio que tenía que llegar. Si van pasando los minutos sin anotar se puede complicar, pero hoy no ha sido así porque hemos estado muy efectivos. Han estado muy bien y les doy la enhorabuena. Ha sido muy bonito ver a la afición disfrutar de los jugadores”.

Lista del Mundial

“Será dura la lista, pero es mi trabajo y tengo que tomar estas decisiones. Hay 40 o 50 jugadores que pueden venir. Es muy agradable ser seleccionador. En junio vendrán cuatro partidos de nivel. Esta Selección va a competir contra cualquier y puede ganar contra cualquiera, pero también nos puede ganar cualquiera”.

Apoyo de la afición

“Es bonito cuando ves fuera del hotel a gente joven cerca de la Selección”.

Dani Olmo

“Para mí es un jugador top y puede jugar en cualquier equipo del mundo. También es diferencial”.

Los delanteros

“Si llegan será por el trabajo del equipo. Al gol vamos a llegar de manera colectiva. Me alegro por Morata. Marcará goles el que los tenga que marcar. Somos de los equipos que más ocasiones generan. Somos los que somos gracias a la actitud defensiva y ofensiva”.

Parámetros

“Van a ser los mismos que hasta ahora, eso no va a cambiar. Las bases las conocéis. Habrá que valorar todo cuando llegue el momento. En la Eurocopa tenía una alineación y luego ves como está otro y cambia. Los parámetros serán los mismos. Espero que recupere Oyarzabal”.

Capacitado para ganar un Mundial

“Estamos capacitados para darle guerra a cualquier selección. Tengo plena confianza en los jugadores. El Mundial es muy corto. No nos fiamos de ese factor suerte. No tengo duda de que España será competitiva y luego los pequeños detalles lo marcarán”.

Espacios y posesión

“Va todo unido. La ocupación de obstáculos es básica. Si uno ocupa bien los espacios cuando lo pierdes puedes recuperar. Hugo Guillamón ha estado muy bien en su debut. Me gusta que los jóvenes se sumen a la causa porque sube el nivel”.

Sorteo del Mundial

“A ver lo que nos toca y a esperar con mucha ilusión un torneo que es único. Me hubiese gustado que estuviese Italia, pero el fútbol está preparado para dar sorpresas. Lo vamos a disfrutar”.

Jordi Alba

“El puesto de lateral izquierdo es un puesto cachondo. Alba es un jugador único porque puede dar ese último pase como un mediapunta. Nos aporta mucho. Pero es un puesto con mucha competencia”.

De Gea

“Lo que le dije se lo dije a David y queda en privado. Si lo quiere hacer público no me supone ningún problema”.

Algún pero

“En lo que concierne al fútbol no. Hemos estado acertados. Los jugadores vienen con una dinámica muy clara de lo que se hace en la Selección, pero también el cuerpo técnico”.

Balance de las pruebas

«Es un placer seleccionar y contar con este grupo de jugadores. Espero que pasen rápido estos días y tendremos cuatro partidos de competición en un torneo que nos gusta como la Liga de las Naciones».