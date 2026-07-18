Louzán, tras la tormenta que obligó a suspender el entrenamiento: «No nos afecta para nada»

Rafael Louzán rebajó cualquier atisbo de preocupación después de que la tormenta eléctrica obligara a suspender el último entrenamiento de España sobre el césped antes de la final del Mundial. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol transmitió absoluta tranquilidad y aseguró que el cambio de planes no altera en absoluto la preparación del equipo de Luis de la Fuente para el duelo frente a Argentina.

«No hemos podido entrenar por la tormenta eléctrica, pero estamos muy ilusionados esperando a que llegue el domingo. Son decisiones técnicas. Ha habido activación para los jugadores, es lo que toca. Es un contratiempo solo por no poder entrenar como estaba previsto, pero hay que adaptarse a esto porque es algo que ha pasado durante este Mundial. Sin problema», afirmó Louzán, antes de dejar claro que la selección mantiene intacta su hoja de ruta: «No nos afecta para nada. Tranquilidad. Vamos al hotel de concentración y seguimos la rutina diaria».

El presidente de la RFEF destacó el extraordinario ambiente que se respira dentro de la expedición española después de más de un mes de convivencia. «Llevamos más de 40 días juntos y deseando que llegue el domingo. El equipo está con una piña y lo viven con absoluta normalidad. Estamos ante un gran reto, ser campeones del mundo por segunda vez. Nos hicieron vibrar y disfrutar aquella selección de 2010, que muchos de ellos van a estar aquí, pero ahora tenemos una selección incluso de mayor nivel de solvencia. Juegan todos para todos, son una familia», aseguró.

Louzán también quiso poner en valor el carácter histórico de una final que enfrentará a dos potencias del fútbol en un Mundial que, por primera vez en casi un siglo, tendrá un campeón de habla hispana. «El domingo es un gran día para España y para Argentina. Vamos a intentar que este Mundial, que habla hispano por primera vez en 96 años, después de aquella final entre Uruguay y Argentina, sea una fiesta. Para nosotros es una alegría. Que sea un gran partido y que el mundo entero disfrute de las dos selecciones».

Por último, el máximo dirigente del fútbol español restó importancia a los incidentes vividos durante los actos previos con algunos aficionados argentinos y defendió la figura de Luis de la Fuente. «No hay ningún temor. En un partido como el del domingo no entra ningún tipo de polémica. Puede haber alguna persona que trasladó algún comentario malo a Luis, pero es un caballero y un señor de esto. Así me lo trasladó la FIFA este sábado. Valoran el respeto y la humildad con la que trabajamos en el día a día. Estamos convencidos de que habrá mucho respeto porque ambas selecciones nos lo tenemos». Louzán cerró lanzando un mensaje de plena confianza: «Deseo una gran victoria de España. Hemos hecho méritos suficientes, aunque hay 90 minutos por delante. Tengo muchísima confianza en los jugadores y en el técnico. Sabe interpretar perfectamente cada partido y el del domingo lo tiene muy claro».