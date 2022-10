Jorge Burruchaga: «Ganar el Mundial no hará a Messi mejor o peor que Maradona»

Jorge Luis Burruchaga, ex futbolista y autor del gol que le dio a Argentina el Mundial del 86 en México, fue homenajeado por Legends en el Consulado de la República Argentina en Madrid. Un acto muy emotivo donde el protagonista donó una pelota de Italia 90 al museo más impresionante del fútbol que se inaugurará en marzo de 2023 en la capital de España.

El ex futbolista argentino atendió a OKDIARIO en el propio Consulado argentino tras el acto y mostró sus ganas de que la Selección argentina levante la Copa del Mundo en Qatar, pero sin entrar en la eterna comparación entre Messi y Maradona: «Los dos son argentinos. Los dos mejores jugadores del mundo desde hace 40 años lo son. Ojalá Leo pueda ganarlo, pero eso no le hará mejor o peor que Maradona. También aquí en Madrid tuvimos al primer gran jugador argentino que fue Alfredo Di Stéfano».

Burruchaga, con motivo de que el 30 de octubre fue el cumpleaños de Diego Armando Maradona, contó una anécdota de uno de sus cumpleaños en 2017, última vez que lo vio fisicamente: «Lo vi bárbaro. Fue una charla única. Eligió vivir una vida a su manera pero vivió más de la edad que terminó siendo. La pueden compartir o no, pero cada uno tiene el derecho a vivirla a su manera. Yo me quedo con el futbolista y el amigo que no le echó la culpa a nadie».

«Los argentinos estamos ilusionados con el próximo Mundial porque se dieron algunos factores lógicos. Ganar la Copa América en Brasil le dio una tranquilidad a Leo Messi y se sacó un peso de encima. Una carga que es lógica en nuestro fútbol. Pero más allá de eso, Scaloni logró armar una gran plantilla. Un Mundial no es para jugarlo de la misma manera», afirmaba Burruchaga sobre el próximo Mundial de Qatar.

Legends será en unos meses la experiencia museológica e inmersiva con la mejor colección de reliquias de la historia del fútbol y que pronto se inaugurará en la Puerta del Sol. Su Presidente, Marcelo Ordás, junto al Embajador de la República Argentina, Ricardo Alfonsín, y el Director General Ejecutivo de La Liga, Óscar Mayo, homenajearon al autor del gol definitivo que le dio a Argentina su segundo título Mundial en 1986. Su gol en el minuto 85 hizo posible el triunfo ante Alemania, en el que es considerado, junto al de Mario Kempes en el 78, el tanto más importante en la historia del fútbol argentino.