El PSG quiere renovar a Messi por un año más y otro opcional

El PSG quiere seguir contando con los servicios de Leo Messi. Por ello, el club francés tratará de renovar al astro argentino por una temporada, más otra opcional. Hay que recordar que el delantero dejó el Barcelona por el club parisino en el verano de 2021 libre y firmó hasta 2023. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha contado en exclusiva el deseo de los franceses, que no es otro que seguir contando con el que es uno de los mejores futbolistas de la historia como mínimo hasta 2024.

«Messi está en el PSG, se habló que podía volver al Barça, pero mientras esté Laporta no se va a producir. Me dicen que el PSG le va a ofrecer la renovación por un año más y otro opcional», desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. Además, remató con una reflexión sobre su hipotética vuelta al Camp Nou: «Un jugador que ganaba 75 netos pasaría a ganar 10 ó 15. ¿Lo haría? Creo que se va a quedar allí».

En las últimas horas, se ha filtrado el contrato que firmó Messi con el PSG en el verano de 2021. El argentino se comprometió con los franceses hasta 2023 tras firmar un acuerdo en el que no se incluía ninguna prima de fichaje al llegar al Parque de los Príncipes. Su contrato está por encima de lo que percibe su amigo Neymar, llegando hasta los 41 millones netos por temporada, pero por debajo de lo que ganaría Mbappé. Además, cabe destacar que un porcentaje de lo que percibe se le paga mediante criptomonedas.

Pese a que no tuvo prima de fichaje al llegar libre, sí tiene una importante prima de fidelidad y cuenta con una ventaja diferente a la de Neymar y Mbappé, ya que al no tener residencia fiscal en Francia aún, la retención de impuestos sobre la renta al tener un salario superior a los 160.000 euros anuales es del 30% y no del 49% como le sucede a los dos jugadores mencionados.

Si la pasada temporada le costó arrancar con el PSG, este año sí está siendo diferencial. En los 15 partidos que ha disputado con los parisinos en lo que va de curso, el argentino ha hecho nueve goles y ha repartido 10 asistencias. En el último encuentro ante el Ajaccio hizo una diana y dio dos pases de gol a Mbappé, participando en los tres tantos que hicieron los franceses.