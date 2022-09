España no tuvo su noche ante Suiza en La Romareda. El combinado nacional regresó a Zaragoza 19 años después y el resultado no fue el esperado. Una primera mitad para olvidar penalizó notablemente a un equipo que ahora está obligado a ganar a Portugal el próximo martes en Braga si quiere jugar la fase final de la Liga de las Naciones. Las sensaciones frente a los suizos fueron muy malas, el propio Luis Enrique no dudó en reconocerlo en rueda de prensa, pero ahora, cuando el combinado nacional tiene dos últimos partidos antes del Mundial de Qatar, el duelo contra la selección lusa será un test perfecto para ver el nivel real y el carácter de este equipo.

“Lo hemos hablado antes del partido. En Portugal nos probaremos. Hemos empatado tres veces contra ellos. Son una gran selección y con nuestras armas iremos a por todas”, aseguró Luis Enrique ante los periodistas. Y es que, el reto que tiene por delante la selección española no es para nada sencillo, pero a su favor cuenta con que en situaciones límite ya sabe lo que es dar la cara y que dependen de ellos mismos para poder lograr el objetivo.

Ya en Braga, horas antes de medirse a Portugal, dio un paso más en su discurso: «Lo planteamos como si fuesen los cuartos de final de Qatar. 90 minutos y solo nos vale ganar, ni el empate sirve. Nunca hemos especulado y mañana tampoco. Es una final, es bonito, no se suelen jugar muchas en una carrera… y ahí estaremos, seguro que daremos la talla».

A España sólo le vale ganar en Braga a Portugal para estar en la fase final que se celebrará en junio. La Selección llega, una vez más, a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones en una situación ya conocida. En la última edición, celebrada en 2020, los de Luis Enrique se midieron a Alemania en La Cartuja con la presión de sumar la victoria. ¿El resultado? Un 6-0 histórico que les clasificó. En estos años del asturiano como técnico hay otros ejemplos en los que el equipo nacional dio la cara bajo presión.

Como ejemplo, la Eurocopa y los duelos ante Eslovaquia, Croacia o Suiza o la fase final de Liga de Naciones que se celebró en Milán y donde ganaron a Italia en semifinales y sólo una norma que ya ha sido eliminada los llevó a perder contra Francia la gran final. También se sobrepusieron a todo en la clasificación al Mundial, donde ganaron a Grecia en Atenas y a Suecia en la última jornada para lograr el pase por la vía rápida.

Ahora, España tiene que dar la cara en otro partido a todo o nada ante una de las mejores selecciones del mundo y frente a su afición. Luis Enrique y sus jugadores ven esta situación como la oportunidad perfecta para demostrar que van por el buen camino y para llegar a Qatar con las mejores sensaciones posibles.