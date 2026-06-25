España guarda un minuto de silencio por las víctimas de Venezuela

La selección española ya tiene todo preparado para afrontar el decisivo duelo frente a Uruguay. El combinado de Luis de la Fuente completó este jueves el último entrenamiento previo al encuentro en el Sport Center de Guadalajara, escenario elegido por la FIFA para ultimar los detalles antes de jugarse el liderato del grupo H. La única ausencia sobre el césped fue la de Víctor Muñoz, que continúa con su proceso de recuperación y volvió a ejercitarse al margen del grupo, aunque tocando ya balón.

La selección española guardó un minuto de silencio antes de empezar el entrenamiento oficial previo a enfrentarse a Uruguay en memoria de las víctimas y afectados por los terremotos en Venezuela. Respecto a Víctor Muñoz, el nuevo jugador del Liverpool ya empezó a tocar balón y sube la intensidad para volver lo antes posible con el grupo.

Por lo demás, máxima normalidad. Luis de la Fuente pudo trabajar con el resto de sus futbolistas en una sesión marcada por el buen ambiente que se respira dentro de la concentración después de la goleada frente a Arabia Saudí. España ha pasado en apenas unos días de convivir con las dudas que dejó el empate contra Cabo Verde a recuperar la confianza y la sensación de ser una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial. El entrenamiento volvió a reflejar esa transformación, con un grupo relajado, enchufado y plenamente convencido de sus posibilidades.

La sesión sirvió para pulir los últimos aspectos tácticos antes de medirse a una Uruguay que se juega gran parte de sus opciones de clasificación. Luis de la Fuente volvió a insistir en la circulación rápida del balón, la presión tras pérdida y las automatizaciones ofensivas que tan buen resultado dieron frente a Arabia Saudí. El objetivo es claro: mantener la identidad que permitió a España firmar su mejor partido del campeonato y confirmar que aquella exhibición no fue un hecho aislado.

Todo apunta, además, a que el seleccionador repetirá prácticamente el mismo once que goleó a los saudíes. La única duda sigue estando en el lateral derecho, donde Pedro Porro parte con ventaja después de su gran actuación, aunque Marcos Llorente mantiene opciones de regresar a la titularidad. El resto del equipo está prácticamente decidido, con Unai Simón bajo palos; Cubarsí, Laporte y Cucurella en defensa; Rodrigo, Pedri y Dani Olmo en el centro del campo; y Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal en ataque.

En cuanto a Víctor Muñoz, el plan no cambia. La evolución del extremo continúa siendo positiva, pero en la Selección no quieren asumir ningún riesgo innecesario. Los servicios médicos mantienen la hoja de ruta marcada desde el principio y el objetivo sigue siendo que vaya recuperando sensaciones de forma progresiva. Mientras tanto, España ya sólo piensa en Uruguay. Una victoria significaría cerrar la fase de grupos como primera de grupo, confirmar definitivamente la reacción del equipo y afrontar los dieciseisavos con la confianza por las nubes.