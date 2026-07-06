España es fan de Cristiano

Cristiano Ronaldo sigue imponiendo respeto y, sobre todo, admiración. Da igual que hayan pasado más de veinte años desde que irrumpiera en la élite o que ya afronte el tramo final de una carrera irrepetible. En el vestuario de la selección española no hay un solo futbolista que no reconozca la dimensión del capitán de Portugal. Muchos de los hombres de Luis de la Fuente crecieron viéndole conquistar Europa, romper todos los registros goleadores y protagonizar una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol. Ahora tendrán delante a ese mismo futbolista en unos octavos de final del Mundial.

La admiración es absoluta, aunque todos tienen claro que, una vez ruede el balón, sólo habrá un objetivo: eliminar a Portugal. Pero antes del partido, las palabras de los internacionales españoles dejan claro el enorme respeto que despierta Cristiano dentro del vestuario.

El que mejor resumió ese sentimiento fue Mikel Merino. El centrocampista habló de «respeto máximo» hacia el delantero portugués y no dudó en situarle entre los mejores futbolistas que ha dado este deporte. «Creo que es una leyenda de este deporte, uno de los mejores de la historia», aseguró en la previa del choque. Además, destacó la capacidad del portugués para reinventarse con el paso de los años. «Lo ha demostrado en todas sus épocas, tanto de más joven como ahora de más veterano». Para Merino, la explicación es sencilla: el talento de Cristiano sigue intacto. «Esa calidad no desaparece de la noche a la mañana y él sigue estando a nivel máximo». Por eso lanzó una advertencia que comparte todo el vestuario español: «Es un peligro enorme».

En la misma línea se expresó Marc Cucurella en una entrevista concedida a OKDIARIO. El lateral izquierdo considera que el respeto que genera Cristiano está plenamente justificado por todo lo que ha conseguido. «Al final se lo ha merecido, ese respeto. Es un gran jugador. Sabes que en cualquier momento te puede marcar un gol y ese olfato nunca lo ha perdido». Aun así, el defensa también mostró plena confianza en las posibilidades de España. «Nosotros también somos una gran selección, tenemos muy buenos jugadores y podemos hacer un gran partido». Incluso definió el choque como uno de los grandes espectáculos que puede ofrecer el fútbol mundial: «Como espectador, ver un España-Portugal creo que es uno de los mejores partidos que puedes ver».

Seguidores de Cristiano

Para los más jóvenes del vestuario, enfrentarse a Cristiano tiene incluso un componente emocional. Es el caso de Víctor Muñoz, que reconoció que medirse al delantero portugués en un Mundial supone cumplir «un sueño». Una frase que refleja perfectamente lo que representa Cristiano para una generación de futbolistas que creció viéndole dominar el fútbol europeo.

También Unai Simón dejó claro que el respeto no significa relajación. El guardameta sabe perfectamente que el delantero portugués continúa siendo decisivo dentro del área y que España necesitará un plan específico para minimizar su influencia. «Intentaremos tenerlo controlado lo mejor posible», asumió el portero, consciente de que basta un solo balón para que Cristiano decida una eliminatoria.

Ese es precisamente el gran temor de España. Los internacionales saben que ya no es el futbolista que recorría todo el campo con una potencia descomunal, pero también son conscientes de que su instinto permanece intacto. Porque las piernas pueden perder velocidad, pero el olfato goleador de Cristiano Ronaldo sigue siendo el de una leyenda. Y eso, en un partido del todo o nada, obliga a mantener la máxima alerta.

De la Fuente también se rinde a Cristiano

Luis de la Fuente tampoco escatimó elogios hacia Cristiano Ronaldo en la víspera del España-Portugal. El seleccionador español volvió a mostrar la enorme admiración que siente por el capitán luso y le definió como un referente que trasciende el fútbol.

«Ya he dicho en otras ocasiones que soy un declarado admirador de Cristiano. Es un ejemplo de valores para la gente joven y también para la menos joven», aseguró el técnico riojano, que reconoció que la amenaza del delantero sigue intacta pese al paso de los años. «Es un jugador del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No le vamos a hacer un marcaje individual, pero sí tendremos que estar muy atentos porque sigue siendo el mejor en muchas cosas».

De la Fuente incluso dejó una frase entre risas que resume perfectamente el respeto que genera Cristiano en el combinado nacional. «Yo preferiría que no jugara, pero va a jugar», comentó antes de añadir cuál debe ser el objetivo de España: «Intentaremos hacer nuestro partido y ser superiores tanto a Portugal como a él». Una declaración que refleja el sentir general del vestuario español, donde todos coinciden en que Cristiano continúa siendo el gran peligro de la selección portuguesa.