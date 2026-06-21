¿Dónde está jugando España contra Arabia Saudí en el Mundial hoy?

España se mide ante Arabia Saudí en su segundo partido del Mundial 2026, un duelo clave para la selección española después de que en su estreno, el pasado lunes, se tropezara ante Cabo Verde (0-0). Obligados a ganar (aunque una derrota no eliminaría a España), el equipo de Luis de la Fuente se la juega en un encuentro que se disputa en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Atlanta.

Allí, en la capital del estado de Georgia, España repite en este Mundial, ya que ese mencionado duelo ante Cabo Verde también se jugó en Atlanta. Será el segundo consecutivo que la selección española dispute en una de las principales ciudades de Estados Unidos, con una población que ronda los 550.000 habitantes.

Atlanta es una de las sedes de este Mundial 2026 y el estadio en el que se juegan estos partidos del torneo es el Mercedes-Benz Stadium, aunque durante el Mundial ese nombre no se utiliza por temas publicitarios y se le conoce simplemente como Atlanta Stadium.

En este campo, con aforo para 71.000 espectadores y casa habitual de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, se jugarán ocho encuentros del Mundial 2026. Dos ya se han disputado: España – Cabo Verde (0-0) y República Checa – Sudáfrica (1-1). Quedan por jugarse el España – Arabia Saudí de este domingo, el Marruecos – Haití, el RD Congo – Uzbekistán y tres de eliminatorias, un encuentro de dieciseisavos, otro de octavos y una de las semifinales.

Así, el España – Arabia Saudí se juega en Atlanta en un encuentro que arranca a las 12:00 hora local, lo que equivale a que en España sea la 18:00 hora, una menos en las Islas Canarias. Corresponde a la segunda jornada del grupo H, en la que también se disputa el otro duelo entre Uruguay y Cabo Verde. Tras los primeros partidos, todas las selecciones tienen un punto.