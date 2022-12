El dineral que ha ganado Mateu Lahoz en el Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 deja muchos protagonistas y posiblemente, Lionel Messi y Kylian Mbappé sean los principales, en calidad de líderes de las selecciones finalistas. En el plano español podríamos destacar a varios jugadores, pero el título honorífico de rey mediático lo pueden compartir Luis Enrique Martínez, ya ex seleccionador de España, y Antonio Miguel Mateu Lahoz, el árbitro principal nacional seleccionado para impartir justicia en una cita en la que, además de protagonizar momentos importantes, ha podido llevarse un buen montante económico como resultado de sus actuaciones.

El bagaje deportivo de Mateu Lahoz en el Mundial de Qatar 2022 se compone de la dirección arbitral de tres encuentros, dos de ellos de fase de grupos y uno de cuartos de final, el Argentina-Holanda en el que se convirtió en protagonista al enseñar 17 tarjetas amarillas y no dejar contentos ni a vencedores ni a vencidos.

La FIFA decidió pagar a los árbitros principales que han acudido al Mundial de Qatar un salario fijo de 70.000 dólares, por su mera presencia en la cita mundialista. Esta cantidad, de por sí suficientemente suculenta, se vio ampliada por cada designación como colegiado ‘jefe’ en los encuentros de la fase de grupos. Ahí, Mateu Lahoz fue elegido para impartir justicia en el Qatar-Senegal y en el Irán-Estados Unidos, por lo que pudo sumar 6.000 euros a la cifra inicial.

En las eliminatorias, FIFA aumenta el montante obtenido por cada colegiado hasta los 10.000 dólares, por lo que el Argentina-Holanda permitió a Mateu ampliar su cuenta económica particular del Mundial de Qatar hasta los 86.000 dólares, algo más de 80.000 euros, cifra final de obtención para el colegiado más conocido en España, que ha sido también uno de los más famosos de todo el Mundial.

Además de los árbitros principales, FIFA también dio a conocer al comienzo del Mundial lo que obtendrían aquellos que realizaran labores de cuarto árbitro y de árbitro asistente de campo. Los primeros se llevan 2.500 dólares por partido de la fase de grupos y doblan la cantidad hasta 5.000 dólares en las eliminatorias decisivas. Los asistentes, además de cobrar la misma cantidad mencionada con anterioridad, cuentan con un fijo de 25.000 dólares por su asistencia al torneo disputado en Qatar.

La cuenta ‘fake’ de Mateu Lahoz

Mateu Lahoz fue protagonista en el Mundial de Qatar tanto en el terreno de juego como fuera de él. Sus decisiones polémicas en el Argentina-Holanda de cuartos de final de la cita le sirvieron para llevarse críticas de ambos equipos, sobre todo del lado argentino pese a que, paradójicamente, salieron victoriosos. Fruto de toda esta polémica, acentuada como es habitual en las redes sociales, salió a la luz una supuesta cuenta oficial del colegiado español, en la que interactuaba con total seriedad.

Sin embargo, la RFEF salió al paso para confirmar lo que Mateu ya había comentado en ocasiones anteriores, en las entrevistas concedidas en el pasado. El árbitro valenciano no tiene redes sociales, por lo que la cuenta de Twitter, pese a que a muchos se la ‘coló’ durante días u horas, no era suya si no de alguien que se había hecho pasar por él, suplantando su identidad y añadiendo un rocambolesco capítulo a la experiencia de Mateu Lahoz en el Mundial de Qatar 2022.