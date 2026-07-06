Captan a la hija de Infantino saliendo del coche junto a su padre con la camiseta de Marruecos

Gianni Infantino ha vuelto a las andadas con otra imagen que ha sacudido el Mundial. El presidente de la FIFA, que debe mostrarse siempre imparcial con todas las selecciones, volvió a sembrar la polémica después de que cazaran a su hija con la camiseta de Marruecos junto con él. Una imagen que rápidamente llegó a las redes sociales para insinuar una falta de neutralidad inadmisible para el hombre que dirige la competición.

Marruecos actualmente sigue viva en la competición y jugará este jueves los cuartos contra Francia. Un partido de mucho morbo, ya que la selección gala es la que se postula como gran favorita para destronar a Argentina y eso ha hecho que algunos hilen con que ocurra un acto conspiranoico contra los de Deschamps. Una teoría que gana fuerza con el último desliz cuando la albiceleste estuvo a punto de caer eliminada en octavos contra Cabo Verde: «Un abrazo a toda la Argentina y felicidades porque el corazón esta noche (con gesto de que se le salía del pecho) también para los neutrales que estábamos con los dos», dijo Infantino.

Aunque la selección africana es una de las más peligrosas tras eliminar a Holanda y Canadá, la posibilidad de que cayese Francia antes de tiempo sería una buena noticia para Argentina, ya que se quitaría de en medio otra final contra ellos. Aun así, muchos fans señalan que es inadmisible que, ya no solo el presidente de la FIFA que organiza el Mundial, sino su entorno muestre públicamente una afinidad con cualquier selección y más si aún está participando en el Mundial.

En un momento de la competición donde ya hay máxima tensión entre las mejores selecciones del torneo, Infantino sigue provocando enfados por su falta de neutralidad en estas situaciones. Esta vez, con su hija lanzando un guiño a Marruecos.