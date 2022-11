Adidas confirma con su tecnología que Cristiano Ronaldo no tocó el balón en el gol de Portugal

Portugal venció este lunes a Uruguay por 2-0 en el trascendental choque de la segunda jornada de la fase de grupos. El primero de los goles estuvo marcado por la polémica ya que Cristiano Ronaldo lo reclamó como propio al haber rozado el balón con su flequillo. No obstante, minutos después del momento en le que los portugueses se pusieran por delante en el marcador, la FIFA no se lo concedió al ‘7’, sino a su compañero Bruno Fernandes. Al acabar el encuentro, Ronaldo siguió protestando la decisión del árbitro, pero este fue tajante con su decisión. Ahora, ha sido Adidas, fabricante del balón, quien ha confirmado a través de su tecnología que el ex jugador del Real Madrid no tocó el balón.

«Utilizando la tecnología ‘Connected Ball’ alojada en el balón oficial Al Rihla de Adidas, se puede mostrar que no hay ningún contacto en la pelota de Cristiano Ronaldo para el primer gol en el juego. No se pudo medir ninguna fuerza externa en la pelota, como se muestra por la falta de latido en el esférico y en las mediciones», ha confirmado la marca alemana. «El sensor IMU de 500 Hz dentro de la pelota permite un alto nivel de precisión en el análisis», añade para zanjar la polémica.

Y es que en primera instancia, el capitán de Portugal celebró el gol como propio, pero poco después saltaba en los videomarcadores del estadio que era Bruno Fernandes el autor de gol. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo se convirtió en el partido contra Ghana en el primer futbolista en la historia de los Mundiales en anotar en cinco ediciones diferentes. En total son ocho los goles los que lleva en este torneo, y este habría sido su noveno. No obstante, la cuenta continúa con la cifra inicial, a ocho goles del máximo goleador, Miroslav Klose, que atesora 16 tantos en su haber.