Tras la muerte de su marido, una mujer checa encontró consuelo en los animales y creó un pequeño paraíso en Ugljan: «Los caballos se han convertido en una verdadera terapia para mí»

Ažbeta Lalić, nacida en Praga, es una adiestradora canina que, a principios de abril de este año, decidió hacer realidad uno de sus grandes sueños: abrir su propio rancho en la pequeña localidad de Fortoština, situada al sur de la isla de Ugljan. En un primer momento, su intención era tener más espacio para llevar a cabo actividades de adiestramiento canino. Sin embargo, tras el fallecimiento de su marido, aquel proyecto adquirió un sentido mucho más profundo y especial. Lo que inicialmente había concebido como una iniciativa profesional fue transformándose poco a poco en un refugio para encontrar consuelo y recuperarse emocionalmente.

«Tras la muerte de mi marido, necesitaba algo que me ayudara a seguir adelante, a ocupar mi mente y a encontrarle sentido a la vida cotidiana. Los caballos se han convertido en una verdadera terapia para mí. Llevo montando a caballo prácticamente toda la vida, desde los cinco años, pero siempre quise trabajar con ellos de una forma diferente, comprendiendo su psicología, su lenguaje corporal y la confianza mutua. Fue en el rancho donde tuve la oportunidad de hacer realidad ese deseo», cuenta. La base de su trabajo es la equitación, entendida como una forma de trabajar con los caballos que parte de conocer su comportamiento y desarrollar una comunicación basada en el respeto, sin recurrir a la fuerza. Frente a los métodos tradicionales, que suelen dar prioridad a que el animal obedezca determinadas órdenes, Ažbeta considera que lo más importante es crear un vínculo de confianza.

El refugio para caballos de Ažbeta Lalić

Aprender a montar a caballo es una cosa, pero conseguir establecer un vínculo con el animal es algo muy diferente. Por naturaleza, los caballos son animales que reaccionan ante el peligro tratando de escapar y, cuando se encuentran en una situación en la que no comprenden lo que se les está pidiendo o no pueden alejarse, es cuando aparecen los conflictos. Sin embargo, cuando un caballo siente que una persona lo entiende y que puede confiar en ella, empieza a acercarse por iniciativa propia y a mostrar una mayor disposición a cooperar.

Ahora bien, construir una relación de confianza no ocurre de un día para otro, algo que Ažbeta comprobó a través de sus propios caballos. Rangie, de ocho años, y Kiko, un poni de cinco, llegaron a Ugljan con experiencia previa en equitación, por lo que inicialmente pensó que podría poner en marcha una escuela de equitación en poco tiempo. Sin embargo, pronto descubrió que sus planes tendrían que tomar otro rumbo.

«Tenía grandes expectativas, pero cuando llegaron, vi que no estaban contentos y que en algunas situaciones intentaban distanciarse de la persona. Tenían problemas para ensillarlos y levantarles las patas, así que decidí parar y darles tiempo. Me di cuenta de que no tenía sentido apresurar la escuela de equitación si antes no habíamos construido una relación en la que pudiéramos confiar el uno en el otro», recuerda, según la entrevista concedida a ZadarskiLIST. «He aprendido a reconocer el momento en que su lenguaje corporal me indica que algo lo está superando. Entonces me detengo, espero a que se calme y solo entonces continuamos. Es importante reconocer el momento adecuado para recompensar al caballo y mostrarle que ha hecho lo que le pedimos. Rangie no ha mordido a nadie en tres meses, y hoy está mucho más relajado y seguro de sí mismo».

Programa de silvicultores

En la granja conviven a diario varios animales con personalidades muy distintas. Chloe, una perra mestiza de Kangal de cinco años, se ha convertido en una guardiana muy atenta y protectora, aunque también destaca por su carácter afectuoso. Bonnie, una cachorra mestiza de Staffordshire Bull Terrier de 11 meses, siempre está buscando algún compañero con el que jugar. Por su parte, Bluey, la gata, recorre la propiedad sin perder detalle de lo que sucede a su alrededor, mientras los caballos prefieren mantenerse al margen.

Aunque cada uno tiene sus propias costumbres y temperamento, Ažběta ha conseguido crear un espacio en el que todos se van habituando a la presencia de los demás y conviven en armonía. Con esta idea, y en colaboración con la Asociación Štorija, puso en marcha el programa Šumarići, una iniciativa destinada a acercar a los más pequeños a la naturaleza mediante actividades al aire libre, la exploración del entorno y el contacto directo con los animales.

«El programa es un poco como un programa de escultismo. Llevamos a los niños a explorar la naturaleza, les mostramos cómo viven los animales, qué necesitan y por qué es importante respetar el mundo que les rodea. Queremos brindarles pequeñas cosas que les aporten mucha alegría. Los niños de hoy pasan demasiado tiempo frente a las pantallas e internet, y cada vez menos en contacto con la naturaleza. Creo que se están perdiendo precisamente este tipo de experiencias, y que son importantes para su salud mental y física», concluye.