Jamás uses este arnés con tu perro: la seria advertencia de un veterinario

Cuando se trata del bienestar de nuestras mascotas, especialmente los perros, la elección de los accesorios que usamos es crucial. Uno de los artículos más habituales en el cuidado y entrenamiento de los perros es el arnés, una alternativa popular al collar, ya que se considera más cómodo y seguro para muchas razas. Sin embargo, no todos los arneses son adecuados para todas las situaciones, y algunos pueden ser peligrosos si no tienen ciertas características o no se utilizan correctamente.

Un veterinario ha emitido una seria advertencia sobre el uso de ciertos tipos de arneses, señalando que su uso inapropiado podría causar daños físicos o emocionales en nuestros perros. Este profesional destaca los arneses que no se ajustan correctamente o los diseñados para funciones específicas que no se adaptan a las necesidades del perro pueden generar incomodidad, lesiones o comportamientos indeseados. Además, algunos arneses baratos y de baja calidad pueden no ofrecer el soporte necesario, lo que pone en riesgo la salud de nuestro amigo peludo.

¡Nunca le ponga este arnés al perro!

Los perros, al igual que los humanos, son susceptibles a sufrir de problemas musculoesqueléticos por un mal uso de los accesorios que utilizan. Como explica el veterinario Adrián Conde, los arneses que bloquean el movimiento de los hombros o que presionan el cuello y las axilas del perro pueden provocar una serie de problemas a largo plazo.

El primero de estos problemas es el daño a las articulaciones, especialmente en los perros que aún están en fase de crecimiento o en razas propensas a trastornos articulares. Si el arnés no permite que el perro mueva sus hombros de manera natural, puede generar una mala alineación en las articulaciones, lo que con el tiempo podría llevar a la artritis o problemas de movilidad.

El segundo problema es la irritación en la piel, particularmente en las axilas y el cuello. Los arneses mal ajustados o de mala calidad pueden causar fricción en estas zonas, lo que a largo plazo puede derivar en heridas o infecciones cutáneas. Además, un arnés mal diseñado puede afectar la postura del perro. Si el arnés está mal ajustado o no distribuye el peso de manera uniforme, puede crear un desequilibrio en la forma en que el perro camina o corre.

Tipos de arneses

Cuando hablamos de arneses, no todos son iguales. Hay una gran variedad en el mercado, y aunque algunos pueden parecer ideales en apariencia o precio, no todos son adecuados para todos los perros. Adrián Conde hace hincapié en que hay tipos de arneses que se deben evitar a toda costa si queremos garantizar la salud y el bienestar del animal.

Los arneses que restringen el movimiento de los hombros son especialmente peligrosos para los perros activos y los cachorros en crecimiento. Los hombros son cruciales para el movimiento de las patas delanteras, y cualquier restricción en esta área puede afectar la manera en que el perro camina, corre o salta.

Los arneses que ejercen presión en el cuello del perro, al igual que los collares, pueden causar problemas similares a los que producen los collares convencionales. Aunque los arneses están diseñados para distribuir la presión en el cuerpo del perro, algunos modelos tienen una correa o estructura que presiona el cuello, lo que puede dañar la tráquea y el sistema respiratorio del animal.

Otro factor clave que se debe tener en cuenta es el ajuste del arnés en las axilas. Los arneses que no tienen un diseño adecuado para evitar fricción o que no están bien ajustados pueden rozar la piel de las axilas del perro. Esto puede provocar irritación e infecciones, especialmente en perros con piel sensible o en perros que hacen mucho ejercicio.

Un arnés mal ajustado, ya sea demasiado apretado o demasiado suelto, no sólo es incómodo, sino que puede ser peligroso. Si el arnés está demasiado apretado, puede restringir la circulación sanguínea o causar presión en órganos vitales. Si está demasiado suelto, el perro puede escapar del arnés fácilmente, lo que representa un riesgo en términos de seguridad.

En definitiva, elegir el arnés adecuado para tu perro no sólo mejora su experiencia durante los paseos, sino que también es fundamental para garantizar su salud a largo plazo.