Éste es el motivo que no te esperabas por el que tu gato te sigue a todas partes

Hay un motivo de peso por el que tu gato te sigue a todas partes, es un animal que puede acabar mostrando más sentimientos de los que quizás pudieras imaginar de una forma o de otra.

Si tienes gatos eres consciente de que se trata de unos animales muy especiales que nos regalan momentos únicos. Son mascotas que o bien amas u odias, pero no te dejarán indiferente. Por mucho que no lo creas, estaremos ante un tipo de animal que guarda más de un secreto en su interior. Esto es lo opinan los expertos sobre ellos.

Tu gato te sigue a todas partes

En el Antiguo Egipto los gatos eran considerados una divinidad. Por su tamaño y características evolutivamente llevan miles de años formando parte de la historia del ser humano. Desde ser divinos hasta ocupar gran parte del planeta, con unas características muy similares, algo que no todos los animales pueden decir.

Es decir, son animales que se parecen entre sí, cambiando el color del pelo y algunas características básicas, pero aun así forman parte de la historia más reciente de un ser humano que los intenta domesticar, aunque siempre van por libre. Si un gato no quiere que lo toques, no lo vas a hacer.

Son animales que harán siempre lo que ellos quieran, no hay nada que les impida ser cómo son, sino todo lo contrario. Un gato siempre tendrá el carácter con el que ha nacido, por mucho que quieras que sea más o menos dócil, todo el que tiene estos animales los conoce muy bien.

Hay gatos que te siguen a todas partes, con lo cual acaban generando un misticismo que hay que tener en cuenta. Dicen que los gatos pueden notar las energías de la casa y en cierta manera es así. Pueden saber si están vibrando correctamente o mal, hay algunos indicadores que nos hacen sospechar que algo no termina de funcionar y ellos son los primeros que lo conocen bien.

No obstante, más allá del misticismo que generan, hay algunos expertos que saben muy bien los motivos por los que los gatos te siguen a todas partes. No es casualidad que no se separe de ti, la realidad es que tiene una explicación que quizás hasta ahora no conocías y por fin ya sabes.

Este es el motivo según los expertos por los que tu gato te persigue a todas partes

Hay una razón de peso que hace que tu gato te persiga a todas partes y lo haga siguiendo su instinto de cazador. No dejan de ser felinos, por lo que debemos tener en cuenta que estaremos ante un tipo de animal que lleva en su ADN esas ganas de cazar a una presa que quizás hasta la fecha no habías pensado que tenía, aunque esté en casa, siempre le quedan ganas de cazar.

Tu gato te quiere. No son animales que sean capaces de expresar sus sentimientos de forma muy intensa, pero en esencia, estaremos ante un tipo de animal que puede expresar determinados sentimientos con su simple presencia y poco más. La tendencia a comprar los gatos con los perros está muy presente, aunque en realidad, nada tienen que ver los unos con los otros.

Es parte de nuestra familia. Esas ganas de estar con nosotros a todas horas es algo que llevan dentro. Una manera de mostrar parte de una manada que sabe que forma parte de su día a día. Quizás hasta ahora no has tenido en cuenta el tipo de gato que tenías en casa y ahora lo ves como un ser que va mucho más allá. Esas ganas de estar contigo responden a una necesidad de identificarse como uno más de la manada que has creado.

Se siente seguro y es capaz de patrullar su territorio. Habrás podido comprobar que cada ruido que escucha hace que el gato salte de inmediato en dirección a la puerta o a la ventana. Está siempre atento a lo que pueda pasar y no duda en dar una respuesta rápida. Por lo que siempre estará protegiendo de los suyos.

Son animales muy nobles que te acompañarán en numerosas ocasiones y harán que estés siempre pendiente de lo que te digan o de lo que te exijan. Sabrás si un gato se encuentra bien o mal a medida que te vayas familiarizando con él. También podrás saber si te encuentras bien o si hay algo que te ronda.

Son pequeños brujos que pueden anticiparse a todo lo que pasa a tu alrededor y eso es algo que quizás vas a poder poner en práctica de una forma o de otra. Con lo cual, quizás acabes teniendo en cuenta que esa forma de expresar sus sentimientos lleva detrás una necesidad de cuidarte un poco más.