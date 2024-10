El aviso sobre los gatos que desconoces: atento a lo que confirma la ciencia

La ciencia confirma lo que todos pensábamos y esperábamos, ha llegado ese momento en el que tener un gato no es solo un placer, sino que además es un elemento que ayuda a nuestra salud. Estas mascotas llevan miles de años con nosotros, la domesticación de este animal se produjo a una edad muy temprana. Los Antiguo Egipcios ya tenían a este animal como uno de los que se convertía en el centro de su universo, siendo incluso parte de sus dioses.

La magia de los gatos ha estado presente durante muchos años, estando muy presente en este día a día al que nos enfrentamos. Es importante estar preparados para afrontar determinados cambios que podrían acabar siendo los que nos acompañen en estas jornadas que tenemos por delante. Hay que estar muy atento a lo que dice la ciencia sobre los gatos. Sabíamos que podían ser animales que llegan a nosotros de una manera que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado, pero tocará estar pendiente de algunos elementos que quizás debes empezar a valorar. Especialmente a determinadas edades tener un gato puede ser algo altamente beneficioso.

La realidad es que los gatos son animales que pueden aportarnos más de lo que nos imaginaríamos. Son seres que pueden estar presentes en nuestro día a día de una manera ejemplar, pero también pueden darnos algunas alegrías totalmente inesperadas de una vez por todas.

Es el momento de empezar a gestionar algunos elementos que hasta la fecha no pensábamos que nos aportarían los gatos. No sólo son ideales para ser el centro de una familia, los niños disfrutarán de su presencia, aunque tienen fama de ser ariscos, la realidad es que se integran perfectamente en el sistema familiar.

Tienen ese carácter que les invita a gestionar algunos elementos que hasta la fecha quizás no hubiéramos imaginado. Su independencia los hace ideales para las personas dependientes, algo que quizás nos sorprenda, pero serán animales que se llevarán de maravilla con personas de la tercera edad.

La fundación Affinity responde a la eterna pregunta de si los gatos son animales que pueden ayudar a las personas mayores. Una etapa de soledad y de dependencia que genera una serie de patologías contra las que debemos empezar a estar preparados de una manera o de otra.

Según estos expertos: «Sin lugar a duda sí. Los gatos pueden ser el animal de compañía ideal para personas de la tercera edad y también en casos de movilidad reducida. En general, la presencia de un animal de compañía, sea un perro o un gato, aporta numerosos beneficios para estos casos. Si los ancianos viven solos pueden caer fácilmente en la apatía y en la depresión. El adoptar un animal de compañía los obliga a tener unas rutinas diarias para cuidarlo, asearlo, jugar con él y alimentarlo. Cuidando de la mascota, la persona se siente más útil y menos sola e incluso pueden llegar a aumentar sus ganas de vivir. De hecho, las personas mayores que tienen animales experimentan menos estrés y visitan al médico con menor frecuencia que las que no los tienen. La razón se encuentra en que la compañía de los animales favorece el contacto físico y las demostraciones de afecto, además de estimular la memoria y la atención e infundirles de alegría».

Siguiendo con la misma explicación: «Tener dificultades a la hora de moverse no tiene que ser un obstáculo para poder disfrutar de la compañía de un gato. Si la persona no puede encargarse de los cuidados del animal, como llevarlo al veterinario o darle alguna medicación, podría pedir la ayuda de un familiar o un amigo que se encargue del cuidado mientras que él o ella puede seguir disfrutando de la compañía del gato. Además, si agacharse para limpiar la bandeja de las deposiciones supone un problema, en el mercado se pueden encontrar varios tipos de bandeja pensadas justo para aliviar las tareas de limpieza, desde las desechables hasta las que se limpian solas después de cada uso por parte del gato. Y con respecto a los juegos, hay muchos tipos de juguete que permiten estar sentado cómodamente en el sofá mientras el gato salta y juega: palos con una cuerda y un juguete enganchado al final, ratones radio-comandados, juguetes con un motor que sólo hace falta encender para que se muevan solos, etc. Estos sólo son algunos de los juguetes que se pueden utilizar con el máximo éxito y el mínimo esfuerzo por parte de la persona cuidadora».