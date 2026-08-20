Amir Anwary, veterinario: «Todos los dueños de un perro deberían conocer estas tres cosas»

Amir Anwary es el veterinario viral de las redes sociales que cuenta con más de un millón de seguidores por sus buenos consejos sobre los cuidados que hay que seguir con los animales. En uno de sus últimos vídeos ha informado a los dueños de estas mascotas sobre las «tres cosas que a los veterinarios les gustaría que todo dueño de un perro conociese». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice este veterinario para cuidar a los perros.

Quien tiene un perro tiene un tesoro y también un amigo fiel para toda la vida. Para que haya un mayor vínculo emocional entre la mascota y su dueño, este tiene que seguir una serie de procesos que agradecerá el animal, como puede ser mostrar cercanía, darle cariño y reunir las condiciones necesarias para que su estancia en tu casa sea inmejorable. Ahora, el veterinario Amir Anwary ha informado en un vídeo publicado en las redes sociales que, además de darles cariño, hay que aprender sobre el comportamiento de estos animales.

«¡Cosas simples que pueden marcar una gran diferencia en la felicidad de tus mascotas!», reza el titular del vídeo publicado en las redes sociales por Amir Anwary, que cuenta con miles de reproducciones y en el que avisa sobre muchos errores que cometen muchos dueños y que se pueden cambiar con algunos hábitos diarios.

Los consejos de un veterinario sobre los perros

Este veterinario señala tres cosas que pueden hacer bien a tus perros y la primera tiene que ver con la estimulación física y mental, dejando claro que la requieren «para ser felices». «Al igual que los humanos, los perros necesitan tanto actividad física como estimulación mental para desarrollarse plenamente», informa, a la vez que recomienda que los paseos regulares, el juego y los juguetes interactivos pueden mejorar considerablemente el estado de ánimo y la felicidad general de tu perro. «Las actividades que estimulan su mente, como los juguetes de ingenio o el adiestramiento de obediencia, son tan importantes como el ejercicio físico. Combinar estos elementos mantendrá a tu perro en buena forma física y mentalmente ágil», cuenta.

El segundo paso es evitar generalizaciones y tener claro que cada perro es único y lo que funciona para uno no funciona para otro. «Es fundamental comprender la personalidad, las preferencias y las necesidades individuales de tu mascota en lugar de aplicar un enfoque único para todos», dice a la vez que pone el foco en cuidar los cuidados y los métodos de adiestramiento.

El tercer paso que debes seguir y que hará que el comportamiento de los perros mejore es «tratar a los cachorros como a niños», debido a que se encuentran en una etapa crucial del desarrollo. «Asegúrate de que reciban una buena socialización, adiestramiento basado en refuerzo positivo y los cuidados adecuados. Prosperan gracias al amor y la orientación, tal como lo hacen los niños», cuenta en el vídeo.

Así que este veterinario anima a los dueños de las mascotas a incorporar estas estrategias sencillas para que el perro sea más feliz y saludable. «Al comprender las necesidades únicas de tu mascota y ofrecerle la combinación adecuada de estimulación y atención, puedes mejorar significativamente su calidad de vida. Un perro feliz suele ser sinónimo de un hogar feliz», concluye en su vídeo.