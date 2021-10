Si tienes un gato como mascota, seguro que en más de una ocasión te has encontrado en la tesitura de tener que regañarle por algo que ha hecho mal pero no saber cómo hacerlo. Hay dos cosas que debes tener muy en cuenta: los gatos no entienden los castigos, ni tampoco recuerdan las cosas que han hecho con anterioridad. Alexander Hernández, zootecnista con máster en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha explicado en una entrevista con la ‘Revista Cromos’ una serie de consejos sobre cómo regañar al gato.

Premiar los buenos comportamientos

De nada sirve castigar al gato por algo que no ha hecho bien porque no lo va a entender. Debes tomar la actitud contraria y premiar sus buenos comportamientos: empezar a utilizar el arenero, arañar el rascador en lugar de los muebles y las puertas…

Los premios no tienen que ser únicamente golosinas, sino que también puedes darle mimos, caricias, palabas de cariño… Siempre es más efectivo un buen premio a tiempo que regañarle cuando tiene un mal comportamiento.

Los felinos son seres muy independientes que hacen lo que les apetece en cada momento sin esperar tu aprobación. Por este motivo es tan importante que establezcas unas normas claras desde el primer momento.

Decir no

Los gatos viven en el presente, así que tu mascota no va a entender que le regañes por algo que ha hecho anteriormente. Por ejemplo, si llegas a casa y ves que ha arañado la puerta, no tiene ningún sentido que te enfades con él porque no lo va a asociar, aunque le enseñes el destrozo que ha causado.

Lo que debes hacer si descubres al gato haciendo algo mal es decirle ‘NO’ con voz firme, alto y claro. Debes ser paciente ya que seguirá haciendolo, pero poco a poco, si siempre que hace esa acción le dices ‘NO’ terminará entendiéndolo.

Poner papel de aluminio

Y, por último, si cuando salgas de casa quieres evitar que el gato se suba a las mesas o a la encimera de la cocina, por ejemplo, haz lo siguiente. Lo primero es guardar todos aquellos objetos peligrosos en algún sitio seguro, al que no pueda acceder. Luego, coloca papel de aluminio sobre las superficies ya que es un material que desgrada (y mucho) a los gatos.

Estos son los mejores consejos para regañar al gato de forma ‘positiva’.