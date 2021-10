Perder una mascota por un niño puede ser muy traumático. Descubrir que el compañero de juegos o la mascota de la jaula se ha ido puede ser muy doloroso y es un momento que hay que seguir con mucho cuidado. Veamos entonces cómo explicar a los niños la muerte de una mascota.

Cómo explicar a los niños la muerte de una mascota

Puede que para algunos padres hablar de la muerte con sus hijos sea algo complicado y más si estos son pequeños. Pero la muerte es parte de la vida también para los animales, por lo que debemos entender que en el caso de que la mascota de nuestro hijo o hija se muera, es necesario hablar con él/ella para explicarle de la mejor forma qué ha pasado con por ejemplo su perrito o su hámster, de modo que la situación sea más dulce y llevadera.

En primer lugar, lo primero que debes hacer es nunca ocultar la verdad. Los niños no son tontos y necesitan saber cómo están las cosas, con dulzura y sin detalles sangrientos necesitan saber que su mascota se ha ido. Además, los niños confían ciegamente en lo que dicen sus padres y por eso si le mienten diciendo que el animal se ha ido, que tarde o temprano volverá, no hace más que alargar el tiempo del dolor porque el niño seguirá esperando que el animal regrese.

Si el animal está enfermo y puede morir, prepara al niño para esta eventualidad explicándole que vais a hacer todo lo posible para cuidar al animal pero prepararlo para lo peor resaltando la enfermedad, sin mentir nunca sobre las condiciones reales de salud. En el lamentable caso de que el animal muera , aborda la situación con suavidad, explícale al niño que el animal está muerto y no oculte su tristeza. Si el niño llora, déjalo desahogarse porque no necesitas ser fuerte: la estrategia correcta es enfrentar el desapego junto con las sensaciones que este puede desencadenar.

Explícale al niño que el animal vivirá en otro lugar dedicado a los animales que cómo él se han muerto. Se imaginativo e intenta hablarle de un lugar físico (también dependiendo de sus convicciones religiosas o morales ) donde se encuentran los animales que ya no están. Si crees que no tienes suficiente imaginación, investiga un poco en internet, lee cuentos sobre este tema o compra un libro infantil para que el pequeño pueda visualizar en su mente un lugar donde se ha ido a vivir su querida mascota. Si es necesario, organiza algún tipo de ceremonia de recuerdo del animal fallecido y evita comprar una mascota de reemplazo de inmediato porque los animales no son juguetes rotos que se pueden arreglar. Espera a que el pequeño pida otra mascota cuando esté listo para superar el impacto emocional de la pérdida.