Tito Pajares (Grupo Gabana) elogia la llegada de la Fórmula 1 a Madrid: «Es un gran escaparate, representa un antes y un después»

Madrid acoge del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España de Fórmula 1, una de las grandes citas internacionales con las que la capital busca reforzar su proyección exterior. La celebración moviliza a más de 10.000 profesionales técnicos y empresas de la región y se enmarca en una agenda de grandes acontecimientos deportivos que continuará durante los próximos años.

La Fórmula 1 no tendrá impacto únicamente dentro del circuito. La llegada de aficionados durante todo el fin de semana extiende la actividad a otros ámbitos de la ciudad, con la gastronomía y el ocio entre los sectores que tendrán presencia alrededor del Gran Premio.

Tito Pajares, empresario de Grupo Gabana, considera que la cita supone «un antes y un después para Madrid» por su capacidad para convertirse en escaparate internacional. Gabana estará presente durante el fin de semana tanto con el afterparty del Gran Premio como en el Palco Club 9 del circuito.

En una entrevista concedida a Forbes, Pajares destaca la llegada de grandes marcas, empresarios y personalidades internacionales. El empresario vincula este perfil de público con la transformación que está experimentando el ocio madrileño y con una mayor exigencia en la calidad de las propuestas.

Pajares reconoce, al mismo tiempo, una «cierta desaceleración» en el ocio nocturno y los festivales debido a los cambios en los hábitos de consumo y la pérdida de poder adquisitivo. No habla, sin embargo, de crisis, sino de un proceso de adaptación del sector a las nuevas demandas.

El impacto económico de la Fórmula 1 en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado el «éxito organizativo, deportivo y económico» del Gran Premio y considera que su celebración hará que el mundo mire a Madrid «más que nunca».

Durante el debate sobre el Estado de la región, Ayuso calificó de «éxito rotundo» la organización de la prueba y destacó la colaboración con Ifema Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

La presidenta enmarca la Fórmula 1 dentro de la apuesta de Madrid por las grandes citas internacionales. Según las cifras aportadas por Ayuso, el impacto económico de estos eventos alcanzará los 3.000 millones de euros en 2026.

Ayuso también abordó el impacto del Gran Premio en una entrevista con Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en la que aseguró que la intención es «mostrar al mundo lo que es capaz de hacer nuestro país». La dirigente madrileña señaló que la prueba será vista por más de 100 millones de personas y contará cada día con más de 140.000 asistentes.

A ese escaparate internacional se suma, según las cifras ofrecidas por Ayuso, el retorno económico: la presidenta aseguró que la Fórmula 1 dejará más de 80 millones de euros en impuestos directos en la Comunidad de Madrid.